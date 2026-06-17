El cuerpo de Gaspi fue liberado en Brasil y avanza el proceso de repatriación

El cuerpo del youtuber argentino Gastón "Gaspi" Prim Díaz fue liberado por las autoridades de Río de Janeiro y ya puede ser repatriado. Dos amigos viajaron a Brasil para completar los trámites correspondientes.

El youtuber argentino Gaspi murió en un choque de helicópteros en Brasil.

El cuerpo de Gastón Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, fue liberado este martes por el Instituto Médico Legal de Río de Janeiro, lo que habilita formalmente el proceso para su repatriación hacia la Argentina.

De acuerdo con información difundida por medios brasileños, dos amigos del creador de contenidos viajaron a Brasil para encargarse de las gestiones administrativas necesarias. Según indicaron, la familia del influencer no se encontraba en condiciones de trasladarse al país para realizar los trámites personalmente.

Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río. Gaspi falleció el domingo en el accidente aéreo que involucró a dos helicópteros en Río de Janeiro. En el mismo hecho también murió el director audiovisual argentino Lucas Vignale, además del cantante estadounidense Oliver Tree, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Lucas Vignale, productor audiovisual Lucas Vignale, productor audiovisual. redes Cómo fueron identificadas las víctimas Según trascendió, tanto Gaspi como Lucas Vignale fueron identificados mediante el análisis de sus huellas dactilares. En cambio, el proceso para confirmar la identidad de Oliver Tree demandó más tiempo debido al estado en que quedó su cuerpo tras el impacto y el incendio posterior.

Para completar esa identificación, las autoridades brasileñas realizaron un estudio odontológico comparativo utilizando documentación dental enviada por el consulado de Estados Unidos. Mientras continúan las investigaciones sobre las causas de la colisión aérea, los procedimientos para trasladar los restos de Gaspi a la Argentina siguen adelante con la intervención de allegados al influencer.