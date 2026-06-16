La desgarradora despedida de Juli Savioli a Gaspi tras el accidente aéreo en Brasil

Tras el accidente aéreo que le costó la vida al joven de 23 años, la influencer y exnovia de Gaspi compartió una sentida carta de despedida.

La actriz y creadora de contenidos Julieta Savioli se refirió al fallecimiento de su exnovio “Gaspi”, que murió el domingo pasado en un choque entre dos helicópteros en Brasil, a través de sus redes sociales y se mostró notablemente angustiada.

Gaspar Prim Díaz, de 23 años, fue una de las seis víctimas del fatal accidente ocurrido en Río de Janeiro. La conmoción, tras el impacto, de sus seres queridos fue tal que la propia influencer sólo había atinado a cuestionar la veracidad de los hechos a través de sus historias de Instagram.

En esta oportunidad, la actriz escribió: “No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real. Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca. Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”.

Juli Savioli La despedida de Juli Savioli a Gaspi en sus redes En otra publicación, compartió un video con solo algunas luces azules y de fondo se puede escuchar la canción “Amok! Amok!”, autoría del Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en homenaje al fanatismo del influencer por el músico, que también falleció recientemente.

Savioli y Gaspi mantuvieron una relación sentimental que había comenzado a fines de 2022 y que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas en redes. La confirmación sucedió durante un evento gamer, donde el influencer la sorprendió en el escenario y le pidió que fuera su novia frente a miles de personas.

Juli Savioli - Gaspi Durante varios meses compartieron momentos de su vida cotidiana y se transformaron en una pareja seguida por la comunidad digital. No obstante, en abril de 2023 la pareja confirmó su separación, tras descubrirse varios episodios de infidelidad por parte de Gaspi. Pese al final de la relación sentimental, la noticia del accidente causó un profundo dolor en la influencer.