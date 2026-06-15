Brasil: investigan posible "transporte clandestino" en el choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi

Las autoridades de Brasil han iniciado una investigación exhaustiva tras el choque de dos helicópteros ocurrido el pasado domingo en la zona oeste de Río de Janeiro, donde murió el youtuber argentino Gaspi .

El accidente, que tuvo lugar a las 8:59 hora local, resultó en la muerte de seis personas, incluyendo a los argentinos Gaspar Prim Díaz y el productor Lucas Vignale , además del cantante estadounidense Oliver Tree .

Nuevas imágenes captadas por cámaras de seguridad han permitido a los investigadores observar el momento exacto del impacto. En el video se aprecia cómo una de las aeronaves embiste por detrás a la otra , provocando que ambos aparatos se precipiten de forma inmediata.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó en el estacionamiento de un complejo comercial, desatando un incendio que destruyó por completo unos veinte automóviles eléctricos .

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil, a través de su director ejecutivo Tiago Faierstein, señaló que la principal línea de investigación apunta a un posible transporte aéreo clandestino .

Accidente helicópteros - Gaspi

Aunque Faierstein aclaró que los pilotos tenían experiencia y las aeronaves estaban en buen estado técnico, se busca determinar si el servicio de traslado de pasajeros se realizaba de manera ilegal.

Además, ha trascendido que el propietario de uno de los helicópteros involucrados (matrícula PP-MAC), identificado como Oswaldo de Luca Filho, ya había sido multado por la ANAC en julio de 2025 por negarse a presentar documentación contable y estadísticas durante una inspección de rutina.

Duelo en la comunidad digital y el cine

La noticia ha causado gran impacto en Argentina debido a la notoriedad de las víctimas locales. Gaspi, de 23 años, era un reconocido creador de contenido con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y había sido premiado como "Youtuber del Año" en 2022. Recientemente, había ganado visibilidad internacional tras participar en la "Velada del Año V" organizada por el streamer Ibai Llanos.

El influencer Gaspi El influencer Gaspi. redes

Por su parte, Lucas Vignale, de 28 años, era un cineasta y productor que había colaborado con artistas de la talla de Bizarrap, Duki y Nicki Nicole. Su carrera cinematográfica estaba en ascenso; este año su largometraje El Tren Fluvial fue aclamado en el Festival de Berlín 2026, evento que recientemente le rindió un homenaje tras conocerse su fallecimiento.

En el accidente también perdieron la vida el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el segundo piloto, Charles Marsillac. Los equipos de emergencia hallaron inicialmente cinco cuerpos calcinados en la primera aeronave y el sexto cuerpo a unos cien metros de distancia, donde cayó el segundo helicóptero.