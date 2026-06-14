De las entrevistas callejeras a la fama masiva: la historia de Gaspi

Gaspar Prim Díaz , conocido popularmente como Gaspi , construyó una de las comunidades más numerosas del universo digital argentino gracias a un estilo de humor que combinaba improvisación, espontaneidad y una marcada interacción con el público.

Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, comenzó a ganar notoriedad siendo adolescente a partir de videos grabados en la vía pública. Su fórmula consistía en acercarse a desconocidos para generar conversaciones inesperadas que luego se viralizaban en redes sociales. Con el tiempo, su característico saludo “Buenass” y su particular tono de voz se transformaron en una marca registrada.

El crecimiento de su popularidad fue acelerado. A través de plataformas como YouTube , Twitch e Instagram , reunió millones de seguidores y se posicionó entre los creadores de contenido más influyentes del país. Sus producciones acumulaban millones de reproducciones y frecuentemente eran comentadas y replicadas por otros streamers e influencers.

Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro.

Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro

La consolidación de Gaspi dentro del ecosistema digital quedó reflejada en distintos reconocimientos. En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards , una de las distinciones más importantes de la comunidad de streaming y creación de contenido de Latinoamérica.

Su propuesta, sin embargo, también generó controversias. El tono irreverente de algunos videos derivó en críticas y sanciones por parte de plataformas digitales, que en determinados casos retiraron contenidos por considerarlos ofensivos o inapropiados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Martinpdisalvo/status/2066226429289759018&partner=&hide_thread=false Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

Pese a esas polémicas, su influencia continuó creciendo y logró consolidar una audiencia fiel que siguió de cerca cada una de sus publicaciones y proyectos.

Un período de cambios personales

Luego de alcanzar altos niveles de exposición pública, Gaspi atravesó una etapa compleja en la que decidió reducir parcialmente su actividad en redes sociales. Durante ese período habló sobre las dificultades que le generaba la presión asociada a la fama y la constante visibilidad.

El influencer Gaspi El influencer Gaspi. redes

Ese proceso derivó en una transformación personal que marcaría una nueva etapa de su carrera. Con el tiempo, regresó a la actividad digital con un perfil diferente y una mirada más reflexiva sobre su trayectoria.

El regreso y la proyección internacional

Durante 2025 volvió a captar la atención de sus seguidores tras participar de La Velada del Año, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, uno de los espectáculos más importantes del mundo hispanohablante vinculado a los creadores de contenido.

Embed Somos hojas movidas por el viento, estas en la cima, 3 millones de seguidores, tenes el coraje de decir "ese personaje no es mi yo real", cambias tus hábitos, le decis a todos que lo hagan y la vida es tan cruel que tenes un accidente en Rio de Janeiro.



Terrible. QEPD Gaspi pic.twitter.com/6oqNXquI9O — Poirot (@Argenpoirot) June 14, 2026

En paralelo, mostró cambios físicos y personales que él mismo presentó como parte de una renovación integral de su vida. Además, continuó desarrollando proyectos junto a referentes del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, ampliando su presencia internacional.

A lo largo de los últimos años, Gaspi logró trascender el fenómeno viral para convertirse en una de las figuras más reconocidas de internet en Argentina, construyendo una carrera que dejó una fuerte huella en el universo del contenido digital.