14 de junio de 2026 - 15:45

De las entrevistas callejeras a la fama masiva: la historia de Gaspi

Con millones de seguidores en distintas plataformas, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas del humor digital argentino gracias a su estilo espontáneo y provocador.

Quién era Gaspi, el influencer argentino que se convirtió en un fenómeno del humor digital.

Quién era Gaspi, el influencer argentino que se convirtió en un fenómeno del humor digital.

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Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro.

Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, construyó una de las comunidades más numerosas del universo digital argentino gracias a un estilo de humor que combinaba improvisación, espontaneidad y una marcada interacción con el público.

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Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, comenzó a ganar notoriedad siendo adolescente a partir de videos grabados en la vía pública. Su fórmula consistía en acercarse a desconocidos para generar conversaciones inesperadas que luego se viralizaban en redes sociales. Con el tiempo, su característico saludo “Buenass” y su particular tono de voz se transformaron en una marca registrada.

Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro
Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro.

Foto de Gaspi antes de la tragedia aérea en Río de Janeiro.

El crecimiento de su popularidad fue acelerado. A través de plataformas como YouTube, Twitch e Instagram, reunió millones de seguidores y se posicionó entre los creadores de contenido más influyentes del país. Sus producciones acumulaban millones de reproducciones y frecuentemente eran comentadas y replicadas por otros streamers e influencers.

Gaspi en acción
Gaspi en acción
Gaspi en acción

Del fenómeno viral al reconocimiento en la industria

La consolidación de Gaspi dentro del ecosistema digital quedó reflejada en distintos reconocimientos. En 2022 recibió el premio a “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, una de las distinciones más importantes de la comunidad de streaming y creación de contenido de Latinoamérica.

Su propuesta, sin embargo, también generó controversias. El tono irreverente de algunos videos derivó en críticas y sanciones por parte de plataformas digitales, que en determinados casos retiraron contenidos por considerarlos ofensivos o inapropiados.

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Pese a esas polémicas, su influencia continuó creciendo y logró consolidar una audiencia fiel que siguió de cerca cada una de sus publicaciones y proyectos.

Un período de cambios personales

Luego de alcanzar altos niveles de exposición pública, Gaspi atravesó una etapa compleja en la que decidió reducir parcialmente su actividad en redes sociales. Durante ese período habló sobre las dificultades que le generaba la presión asociada a la fama y la constante visibilidad.

El influencer Gaspi
El influencer Gaspi.

El influencer Gaspi.

Ese proceso derivó en una transformación personal que marcaría una nueva etapa de su carrera. Con el tiempo, regresó a la actividad digital con un perfil diferente y una mirada más reflexiva sobre su trayectoria.

El regreso y la proyección internacional

Durante 2025 volvió a captar la atención de sus seguidores tras participar de La Velada del Año, el evento organizado por el streamer español Ibai Llanos, uno de los espectáculos más importantes del mundo hispanohablante vinculado a los creadores de contenido.

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En paralelo, mostró cambios físicos y personales que él mismo presentó como parte de una renovación integral de su vida. Además, continuó desarrollando proyectos junto a referentes del entretenimiento digital de Argentina y del exterior, ampliando su presencia internacional.

A lo largo de los últimos años, Gaspi logró trascender el fenómeno viral para convertirse en una de las figuras más reconocidas de internet en Argentina, construyendo una carrera que dejó una fuerte huella en el universo del contenido digital.

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