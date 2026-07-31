Vuelve el festival solidario "Mañana es mejor": será en la Escuela de Rock Mario Mátar con homenaje a Spinetta

Luis Alberto Spinetta volverá a convertirse en un puente entre el arte y la solidaridad en Mendoza. El sábado 8 de agosto , a las 19, la Escuela de Rock Mario Mátar será nuevamente una de las sedes de " Mañana es mejor ", el festival solidario que se desarrolla de manera simultánea en distintos puntos del país y que este año celebra su 13° edición con un tributo al legado artístico y humano del emblemático compositor argentino.

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El encuentro se realizará en la sede de la escuela, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), y tendrá una modalidad de ingreso con fuerte impronta solidaria: la entrada consistirá en el canje por dos cuadernos , que luego serán destinados a escuelas primarias del departamento.

La iniciativa forma parte de una red nacional impulsada por la ONG Conduciendo a Conciencia , junto a 21 espacios culturales de todo el país, y tendrá lugar en 24 sedes argentinas. En Mendoza, la propuesta combinará música en vivo, literatura y compromiso social con la participación de tres ensambles de la Escuela de Rock Mario Mátar, la banda Ella También y escritores invitados que ofrecerán lecturas de poesía en vivo, todos unidos por un recorrido a través del universo creativo de Spinetta.

"Nos da mucha fuerza y nos dice que hicimos las cosas bien el año pasado. Nos valida que 'Conduciendo a Conciencia' confíe en la Escuela para producir el festival por segundo año consecutivo. El año pasado fue de descubrimiento y de incertidumbre. Salió todo bien y nos dimos cuenta de que se puede hacer solidaridad directa a través de la música maravillosa de Spinetta", expresó el director de la Escuela de Rock Mario Mátar, Alejandro Moyano .

En esta nueva edición, explicó, el proyecto artístico crece con un mayor protagonismo de los estudiantes. "Este año fortalecemos la propuesta artística mediante un ensamble de alumnos de la escuela que interpretan música del gran Luis Alberto y esperamos que nos siga acompañando el público porque se traduce en más donaciones para las escuelas que lo necesitan", señaló.

El intercambio de entradas por cuadernos no es una iniciativa exclusiva de la sede mendocina, sino uno de los pilares que distinguen al festival desde sus comienzos. "En realidad es la propuesta de siempre del Festival 'Mañana es Mejor'. Todo esto se originó en una tragedia vial de un curso de una escuela que había ido a hacer labor solidaria al Norte del país. De ese evento tan tremendo surgió la necesidad de continuar con la labor solidaria y qué mejor que canjear la entrada a los festivales que se hacen en todo el país por útiles escolares, en este caso cuadernos, para los chicos que los necesitan", explicó Moyano.

"Los cuadernos recaudados van a ser donados por los mismos estudiantes de la Escuela de Rock Mario Mátar a escuelas primarias de Guaymallén. El año pasado los recibió la Escuela Félix Bogado de Corralitos", completó.

El legado solidario de Spinetta

"Mañana es mejor" nació como una respuesta colectiva al dolor provocado por la Tragedia de Santa Fe del 8 de octubre de 2006, cuando nueve estudiantes y una docente del colegio ECOS murieron en un accidente vial mientras regresaban de un viaje solidario al norte argentino.

A partir de ese hecho, familiares y amigos de las víctimas crearon la ONG Conduciendo a Conciencia con el objetivo de promover la educación vial y sostener acciones solidarias mediante encuentros culturales en todo el país. Desde hace trece años, el festival reúne artistas y público con una consigna sencilla pero poderosa: convertir la cultura en una herramienta de transformación social.

Luis Alberto Spinetta fue parte activa de ese compromiso desde los primeros años de la organización. Participó de los recitales solidarios que se realizaban cada 8 de octubre para mantener viva la memoria de las víctimas, promover la seguridad vial y reunir donaciones destinadas a continuar el trabajo solidario que inspiró a toda una generación.

- ¿Cómo es el homenaje a Spinetta que están preparando con la banda Ella También?

- Desde la banda me dicen que están súper contentos de tocar en el festival por segundo año consecutivo, que han preparado un repertorio que repasa todas las épocas de la música de Luis Alberto Spinetta, tanto de sus Bandas Eternas como de su etapa solista, y que esperan que el público los acompañe a seguir apoyando los fines solidarios de "Conduciendo a Conciencia".

- Spinetta fue voluntario de la ONG desde sus comienzos. ¿Qué aspectos de su compromiso solidario creen que hoy siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas?

- El Flaco siempre fue una persona comprometida con causas altruistas: los maestros, la educación vial, el cuidado del planeta y del otro. Toda generación de artistas debería tener su propio Spinetta. Su tremenda figura legitima, da peso específico y pone en valor lo solidario como una necesidad de comunicación y de unión. Pero también él tenía una visión no muy idílica y muy pragmática de lo que, para ese entonces, era el futuro (escuchar "Téster de violencia"), por lo que siempre impulsó el fortalecimiento de los valores solidarios y amorosos. Él siempre fue una persona movilizadora, de acción. Creo que se necesitan más personas así.