Borges a la luz de otro documental: durará cuatro hora y se estrenará en el festival de Venecia

El cine argentino volverá a tener presencia en el Festival de Venecia con " Biografía de Jorge Luis Borges ", el nuevo largometraje documental de Mariano Llinás , que además acaba de sumar un respaldo clave para su recorrido internacional: la distribuidora Luxbox Films adquirió los derechos de ventas mundiales de la producción, según informó Variety.

La compañía mantiene desde hace años una estrecha relación con el cine argentino y ha impulsado internacionalmente títulos como "Simón de la montaña", "Puan", "Reas", "Rojo", "Jauja", "El castillo", "El mensaje", "Las corrientes", "La libertad doble de Lisandro Alonso", "El tren fluvial", de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, y la próxima "Glaxo", de Benjamín Naishtat.

La nueva película de El Pampero Cine, que promete extenderse por casi cuatro horas, fiel al estilo del director, propone un acercamiento poco convencional a la figura del escritor argentino. Más que una biografía tradicional, el filme reconstruye la vida de Jorge Luis Borges a partir de una revisión minuciosa de los papeles que dejó, los libros que leyó y los lugares que recorrió .

Según adelanta la sinopsis oficial, la película intenta "descifrar una vida muy peculiar: la de alguien que vivió como un guerrero oculto, clandestino, cuya causa era la literatura, la literatura concebida como un reino y como un paisaje".

El texto agrega una imagen tan literaria como cinematográfica del autor de "Ficciones": "Si los espías de la Guerra Fría luchaban desde sus escritorios o desde una casa deshabitada para defender su mitad del mundo, Borges se esforzó desde una biblioteca por elevar y ampliar los territorios de su propia tribu: la gente para la que la parte más importante del universo son los libros, las tramas y las palabras".

El estreno internacional del largometraje llega además en un año simbólico: coincide prácticamente con el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, ocurrida el 14 de junio de 1986 en Ginebra, la ciudad suiza donde eligió pasar sus últimos días y donde descansan sus restos.

Borges, bajo la lupa de Mariano Llinás

Reconocido internacionalmente por "La Flor" (2018), considerada la película más larga de la historia del cine de ficción con casi 14 horas de duración, Mariano Llinás es una de las figuras centrales del cine independiente argentino. Antes había llamado la atención de la crítica con " Balnearios" (2002) e "Historias extraordinarias" (2008).

En 2003 fundó, junto a Alejo Moguillansky, Agustín Mendilaharzu y Laura Citarella, el colectivo El Pampero Cine, responsable de algunas de las producciones argentinas más celebradas en festivales internacionales, entre ellas "Trenque Lauquen". Este año, además, el grupo tendrá una segunda presencia en Venecia con "El fantasma", de Ignacio Masllorens y David Lamelas, que integrará la sección paralela Giornate degli Autori.

"Biografía de Jorge Luis Borges" fue producida por Laura Citarella, Ezequiel Pierri, Agustín Mendilaharzu, Alejo Moguillansky y el propio Llinás. El director también firma el guion, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Mendilaharzu, el montaje de Ignacio Codino y la música original de Gabriel Chwojnik. El elenco está integrado por Ernesto Montequín, Nicolás Helft, Laura Paredes, Milva Leonardi y Pablo Dacal.