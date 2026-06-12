40 años sin Borges: las impresionantes muestras y homenajes que le dedica Buenos Aires

A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges , ocurrida el 14 de junio de 1986 , el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta una programación especial para homenajear al escritor más representativo de la cultura porteña y reconocido mundialmente.

Exposiciones, conversatorios, cursos, encuentros participativos , recorridos guiados y propuestas musicales invitarán a revisitar su obra, su vínculo con Buenos Aires y la vigencia de un legado que continúa generando nuevas lecturas y formas de acercamiento.

El núcleo central de esta conmemoración será la exposición “Borges, ecos de un nombre” en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta . Realizada junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con la colaboración de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno , la muestra propone una mirada integral sobre la vida pública y privada del autor a través de objetos personales, primeras ediciones, manuscritos, fotografías y piezas de archivo.

Entre sus principales atractivos se encuentra la recreación del cuarto del departamento de Plaza San Martín donde vivió gran parte de su vida y un holograma que permite acercarse de manera innovadora a su figura y su legado . La exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto y tendrá visitas guiadas especiales en el marco del aniversario del fallecimiento del autor: el domingo 14 a las 18 .

También en el Recoleta , el miércoles 10 de junio a las 19 h se realizó en el cine del espacio una nueva edición del ciclo de conversaciones Borges 360 °, un programa dedicado a explorar las múltiples dimensiones del universo borgeano. Bajo el título Come en casa Borges , participaron Matías Bauso, Esther Cross y Roque Larraquy , con moderación de Juan Maisonnave . Esta charla se centró en el libro de culto Borges de Adolfo Bioy Casares , que incluye chismes, ocurrencias verbales, observaciones acerca de la prosa y la poesía borgeana.

Espacio Borges: charlas sobre el autor

La Biblioteca Miguel Cané, donde Borges trabajó entre 1938 y 1946, también formará parte de la programación con actividades especialmente dedicadas a reflexionar sobre la vigencia de su obra. El jueves 11 a las 18, en el Espacio Borges de la biblioteca, se realizó la charla Biografía y literatura comparada. Dos enfoques sobre Borges a 40 años de su muerte. Participaron Lucas Adur y Eugenio López Arriazu, quienes dialogaron sobre las nuevas formas de leer e investigar al escritor desde perspectivas biográficas y comparatistas. La actividad fue moderada por Jerónimo Ledesma y organizada junto al Departamento de Letras y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

La programación incluye también un recorrido por la Biblioteca Miguel Cané. A través de la muestra permanente dedicada al escritor, la visita propondrá un acercamiento a distintos momentos de su vida y su trayectoria literaria mediante fotografías, documentos y objetos que permitirán descubrir la huella de Borges en uno de los espacios más significativos de su biografía.

4. Borges ecos de un nombre - Sala Cronopios - gentileza CCR

Leer a Borges

La Casa de la Cultura se sumará a los homenajes con Borges a la carta, una propuesta participativa que tendrá lugar el sábado 13, de 16 a 17.30 h, en el Salón Dorado. En el marco del Día del Escritor, el encuentro invitará al público a compartir fragmentos, citas y pasajes destacados de la obra de Borges, generando un espacio de lectura colectiva y conversación. La actividad contará además con una selección de textos realizada por la escritora y periodista Agustina Rabaini, pensada tanto para nuevos lectores como para quienes deseen reencontrarse con la obra del autor.

Por su parte, el Centro Cultural San Martín ofrecerá el curso virtual Leyendo a Borges con Daniel Balderston. Los encuentros se desarrollarán los martes 9, 16, 23 y 30 de junio, de 18 a 19.30 h. Desde California, uno de los mayores especialistas internacionales en la obra borgeana guiará la lectura de algunos de sus cuentos más emblemáticos, poniendo en diálogo los textos con el contexto histórico, la biografía del escritor y los manuscritos originales.

Concurso de Buenos Aires inspirado en Borges

Como parte del Año Borges, la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad desarrolla una edición especial del concurso Buenos Aires en 100 Palabras. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 13 de julio a las 20 h y propone a vecinos de todas las edades narrar la vida cotidiana porteña en relatos de hasta cien palabras. Inspirada en la capacidad de Borges para construir universos a partir de la brevedad y la precisión, la iniciativa busca estimular la creación literaria y multiplicar las miradas sobre la Ciudad a través de la escritura.

Los Bares Notables de la Ciudad también se sumarán a la conmemoración con una programación especial durante junio y julio que recorrerá distintos aspectos de la vida y la obra de Borges a través de charlas, espectáculos musicales y recorridos guiados.

El ciclo comienza el viernes 12 de junio a las 18 en el Café La Poesía con la charla Buenos Aires y Borges. Historias de coraje en las orillas, a cargo de Susana Sassano. Continuará el jueves 18 de junio a las 18 h en el London City con Introducción a la vida y literatura de Borges, donde Daniel Mecca propondrá un recorrido por la formación literaria del autor, su genealogía familiar y la construcción de su universo narrativo.

Al día siguiente, el viernes 19 de junio a las 17.30 h en El Colonial, el experimentado guía de turismo Daniel Vega ofrecerá la charla Buenos Aires por Borges, centrada en los lugares de la Ciudad que marcaron su vida y quedaron plasmados en sus relatos y poemas. El ciclo de conferencias concluirá el viernes 26 de junio a las 18 h en el Claridge's Bar con La mujer en la obra de Borges, una disertación de María Rosa Lojo sobre la presencia de los personajes femeninos en la narrativa borgeana.

Borges ecos de un nombre- gentileza CCRecoleta

Espectáculos musicales con poemas de Borges

La programación incluirá además propuestas musicales inspiradas en la obra del escritor. El sábado 20 de junio a las 19, en el London City, Gabriela Elena presentará Para las seis cuerdas, un espectáculo basado en el célebre libro de milongas de Borges. Más adelante, el jueves 16 de julio a las 19 h, el Claridge's Bar será escenario de Milongas borgeanas, con Ariel Pirotti y Lautaro Mazza interpretando composiciones escritas por Borges y musicalizadas por figuras fundamentales del tango argentino como Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Sebastián Piana y Carlos Guastavino.

La propuesta se completará con dos recorridos guiados sin costo a cargo de Daniel Vega. El primero tendrá lugar el jueves 23 de julio a las 15 h y partirá de la antigua sede de la Biblioteca Nacional, en México 564, para recorrer instituciones y bares presentes en la geografía literaria borgeana.

El segundo se realizará el martes 28 de julio a las 15 h desde la Confitería Saint Moritz, en Maipú 994, e incluirá sitios estrechamente vinculados con la biografía del escritor, como la Plaza San Martín, las Galerías Pacífico y el Centro Cultural Borges.