La historia y el legado de Soda Stereo: dos libros analizan la banda y su impacto continental

A más de cuatro décadas de su nacimiento, Soda Stereo sigue generando nuevas miradas sobre su legado. Un legado que, lejos de estar en un museo, sigue vivo de muchas formas: basta recordar que, en nuestra provincia, se presentará "ECOS" el próximo 21 de agosto (en el Arena Maipú), y así volveremos a tener aunque sea la ilusión de que Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti volverán a juntarse en el escenario.

Pero al margen de la agenda de Soda Stereo ECOS, en las librerías también resuena el nombre de la mítica banda. Dos publicaciones recientes vuelven sobre ella desde enfoques diferentes y complementarios: " Sodamanía, Soda Stereo y el fenómeno que cambió al rock latino ", del periodista e investigador uruguayo Allan Kelly Márquez, y " Soda Stereo. La biografía total... y más ", del reconocido periodista Marcelo Fernández Bitar.

Mientras Kelly Márquez se concentra en el impacto social y cultural que el grupo provocó en América Latina durante la segunda mitad de los años ochenta, Fernández Bitar reconstruye el recorrido completo del trío, desde sus primeros ensayos hasta la reciente gira antes mencionada. Uno pone el foco en el fenómeno continental; el otro, en la historia interna de la banda.

“Durante unos meses de 1986 y 1987, la Sodamanía se convirtió en una forma de sentir la vida y una vía de escape para miles de jóvenes agobiados”, escribe Kelly Márquez al comienzo de su investigación. El libro se detiene especialmente en la explosión que Soda Stereo provocó en Chile y Perú, donde el grupo pasó de ser una banda casi de culto del rock argentino a convertirse en un fenómeno masivo.

La investigación parte de un episodio simbólico: la prohibición de interpretar “Dietético” en Chile en 1986, en los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet. A partir de allí, el autor propone leer la expansión de Soda Stereo en relación con las democracias recuperadas, el surgimiento de nuevas formas de expresión juvenil y la consolidación de un mercado cultural latinoamericano.

La idea central aparece resumida en una frase que atraviesa todo el trabajo: “Pusieron en escena la posibilidad de ser y comunicar en nuestro propio idioma, con el valor cultural y social que ello representa”.

Más que una descripción del éxito comercial, la investigación plantea que Soda Stereo se convirtió en una referencia identitaria para miles de jóvenes latinoamericanos.

El libro también rescata el papel de quienes ayudaron a construir el fenómeno fuera del escenario. El histórico manager Alberto Ohanian aparece como el estratega de la expansión continental, mientras que Alfredo Lois es presentado como una figura clave en la construcción de la identidad visual del grupo.

Entre las postales de época sobresalen las imágenes del caos en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y la fotografía de un joven Cerati siendo entrevistado por la televisión peruana en las afueras del Hotel de Turistas de Piura el 1 de julio de 1987.

Una historia completa de Soda Stereo

Si Kelly Márquez corre el foco hacia el contexto regional, Fernández Bitar hace el movimiento inverso: vuelve a poner a Cerati, Bosio y Alberti en el centro del relato. "La biografía total... y más" avanza en orden cronológico y reconstruye la trayectoria de la banda desde sus primeras grabaciones hasta la gira ECOS, que recuperó la voz y la guitarra originales de Cerati mediante tecnología audiovisual.

El volumen reúne entrevistas, crónicas, material de archivo y testimonios de distintas épocas. Uno de sus principales atractivos es el recorrido disco por disco, que permite seguir la evolución artística del grupo desde el debut de 1984 hasta álbumes fundamentales como "Doble Vida" y "Canción animal".

Fernández Bitar recupera además cómo fueron recibidos esos discos en el momento de su aparición, antes de convertirse en clásicos del rock argentino. Así reaparecen las reseñas del álbum debut producido por Federico Moura, la transformación sonora de "Nada personal", la producción de Carlos Alomar en "Doble Vida" y el aporte decisivo de Daniel Melero en "Canción animal".

River, la despedida y el regreso

Los capítulos dedicados al último recital de 1997 recuperan la dimensión histórica de aquella despedida en el estadio Monumental, cuando Soda Stereo se convirtió en una de las primeras bandas argentinas en llenar River para un cierre de esa magnitud.

El regreso con Me verás volver en 2007 aparece como otro de los momentos centrales del relato, con la reconstrucción de una gira que volvió a convocar a millones de fanáticos en toda América Latina.

Aunque parten de enfoques distintos, ambos trabajos coinciden en un punto: Soda Stereo fue mucho más que una banda exitosa. Leídas en conjunto, estas dos nuevas publicaciones muestran que la historia de Soda Stereo sigue abierta a nuevas preguntas y nuevas interpretaciones.