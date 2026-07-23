La obra de teatro "Boxeo" se presentará en la Nave Cultural: dónde comprar las entradas

La obra, que combina drama, clown y teatro, se presentará en la Nave Cultural el próximo domingo. Las entradas están disponibles.

El teatro independiente mendocino suma una nueva propuesta a la cartelera con “Boxeo”, la obra escrita y dirigida por Mau Funes que combina drama, clown y teatro de objetos para reflexionar sobre la resiliencia, la ilusión y el absurdo de la condición humana. La función será este domingo 26 de julio a las 20 en la Sala 2 de la Nave Cultural, con entradas en EntradaWeb.

La obra tuvo su estreno en 2025 en Casa Violeta y ahora llega a la Nave Cultural como parte de una nueva etapa de circulación.

De qué trata esta pieza de teatro La pieza utiliza la metáfora del cuadrilátero como territorio emocional y poético. Su protagonista es un títere apodado “la esperanza de Guaymallén”, un personaje que representa a quienes, aun después de recibir golpes y atravesar la desilusión, vuelven a ponerse de pie para intentarlo otra vez.

“Todo boxeador tiene una ilusión, incluso aquellos que chocan con la realidad y se desilusionan. Boxeo habla de eso: de personas que una y otra vez se paran en un cuadrilátero para seguir intentándolo”, expresó Funes al presentar la obra.

Con una puesta en escena de fuerte impronta visual, el espectáculo fusiona distintos lenguajes teatrales y apuesta por una estética cuidada. El elenco está integrado por Nadya Kotlik, Martín Ferreyra, Jeremías Gutierrez, María José Concati y el propio Mau Funes.

El diseño escenográfico y lumínico fue realizado por Belén Oviedo, mientras que el vestuario exclusivo estuvo a cargo de Marcelo Mengarelli.