23 de julio de 2026 - 15:13

La obra de teatro "Boxeo" se presentará en la Nave Cultural: dónde comprar las entradas

La obra, que combina drama, clown y teatro, se presentará en la Nave Cultural el próximo domingo. Las entradas están disponibles.

Captura de pantalla 2026-07-23 145155
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El teatro independiente mendocino suma una nueva propuesta a la cartelera con “Boxeo”, la obra escrita y dirigida por Mau Funes que combina drama, clown y teatro de objetos para reflexionar sobre la resiliencia, la ilusión y el absurdo de la condición humana. La función será este domingo 26 de julio a las 20 en la Sala 2 de la Nave Cultural, con entradas en EntradaWeb.

Leé además

el humor viral llega al teatro plaza: pablito castillo suma a pedido del publico una funcion

El humor viral llega al teatro Plaza: Pablito Castillo suma a pedido del público una función

Por Redacción Espectáculos
La Contreras presenta Desde el Albaicín.

Flamenco y mucho más: la Contreras presenta "Desde el Albaicín" en el Teatro Independencia

Por Redacción Espectáculos

La obra tuvo su estreno en 2025 en Casa Violeta y ahora llega a la Nave Cultural como parte de una nueva etapa de circulación.

De qué trata esta pieza de teatro

La pieza utiliza la metáfora del cuadrilátero como territorio emocional y poético. Su protagonista es un títere apodado “la esperanza de Guaymallén”, un personaje que representa a quienes, aun después de recibir golpes y atravesar la desilusión, vuelven a ponerse de pie para intentarlo otra vez.

Todo boxeador tiene una ilusión, incluso aquellos que chocan con la realidad y se desilusionan. Boxeo habla de eso: de personas que una y otra vez se paran en un cuadrilátero para seguir intentándolo”, expresó Funes al presentar la obra.

Con una puesta en escena de fuerte impronta visual, el espectáculo fusiona distintos lenguajes teatrales y apuesta por una estética cuidada. El elenco está integrado por Nadya Kotlik, Martín Ferreyra, Jeremías Gutierrez, María José Concati y el propio Mau Funes.

El diseño escenográfico y lumínico fue realizado por Belén Oviedo, mientras que el vestuario exclusivo estuvo a cargo de Marcelo Mengarelli.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el festival de teatro estrenos en mendoza abre la convocatoria para su 27º edicion

El Festival de Teatro Estrenos en Mendoza abre la convocatoria para su 27º edición

Por Redacción Espectáculos
como es el escritor de todas las cosas, la obra de teatro con dario grandinetti que se vera en mendoza

Cómo es "El escritor de todas las cosas", la obra de teatro con Darío Grandinetti que se verá en Mendoza

Por Redacción Espectáculos
palabra plena: gabriel rolon se despide de su aplaudido espectaculo con tres shows en mendoza

"Palabra Plena": Gabriel Rolón se despide de su aplaudido espectáculo con tres shows en Mendoza

mujeres del teatro mendocino en el nuevo libro de fausto alfonso

Mujeres del teatro mendocino en el nuevo libro de Fausto Alfonso