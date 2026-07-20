"Palabra Plena": Gabriel Rolón se despide de su aplaudido espectáculo con tres shows en Mendoza

El reconocido licenciado y escritor Gabriel Rolón presenta la gira despedida definitiva de su exitosa obra "Palabra Plena", luego de tres exitosas temporadas en cartelera. La obra que vieron más de 400 mil espectadores en todo el país se presentará el 9 de octubre, en el Teatro Mendoza, el domingo 11 de octubre en el teatro Roma de San Rafael y el lunes 12 de octubre, en el Cine Teatro Arturo Lafalla. Las entradas están a la venta en Tuentrada.com, en Entradaweb.com.ar y en la página oficial del Cine Teatro Lafalla respectivamente.

Con dirección de Carlos Nieto y música original de Gabriel Mores, el psicoanalista, psicólogo y escritor interpreta "Palabra Plena", su exitosa obra de teatro que vieron más de 250 mil personas en el país.

La importancia de la palabra "Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena", anticipa la descripción oficial del espectáculo.

"El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada. 'Palabra plena', en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las cosas importantes de la vida son incómodas. Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra. La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida", continúa..