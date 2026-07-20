La psicología sugiere que limpiar antes de que llegue la empleada doméstica no es solo una cortesía, sino una forma de proteger la imagen de una persona ordenada y capaz

La psicología sugiere que limpiar antes de que llegue la empleada doméstica no es solamente un gesto de cortesía , sino que también puede ser una manera de proteger la imagen de una persona ordenada, responsable y capaz de controlar su vida cotidiana.

Para la psicología, la generación que creció entre 1955 y 1978 aprendió a gestionar sus emociones sola

La psicología dice que las personas que siempre revisan si apagaron el horno o cerraron la puerta suelen compartir este rasgo mental

La escena parece contradictoria: alguien contrata ayuda para limpiar, pero antes de que llegue la trabajadora de casas particulares ordena habitaciones, lava algunos platos o esconde el desorden . El comportamiento suele explicarse con una frase sencilla: “Me da vergüenza que vea la casa así”.

Sin embargo, detrás de esa vergüenza puede existir algo más profundo. El estado del hogar puede sentirse como una extensión de la identidad personal , por lo que permitir que otra persona observe el desorden equivale, para algunos, a exponer una parte privada de sí mismos.

Una primera explicación es completamente práctica. Levantar ropa, guardar papeles o liberar una mesa permite que la persona contratada pueda limpiar superficies, pisos y muebles con mayor facilidad , en lugar de perder tiempo organizando objetos personales.

También puede existir un límite implícito entre ordenar y limpiar. Quien vive en la casa se ocupa de clasificar sus pertenencias, mientras que la trabajadora realiza las tareas acordadas. En ese caso, no se intenta esconder el desorden , sino preparar el espacio para que el trabajo resulte más eficiente.

Pero cuando la limpieza previa se vuelve apresurada, excesiva o está acompañada por vergüenza, aparece otra posibilidad: el deseo de controlar la impresión que producimos.

¿Qué es la gestión de la impresión?

Los psicólogos Mark Leary y Robin Kowalski definieron la gestión de la impresión como el proceso mediante el cual las personas intentan influir sobre la imagen que los demás forman de ellas.

Su modelo propone que este comportamiento aumenta cuando la opinión del otro resulta importante y cuando existe una distancia entre la imagen actual y la que se desea transmitir. Mark Leary es profesor emérito de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Duke.

En este caso, el desorden podría comunicar una imagen que la persona no quiere mostrar: falta de tiempo, agotamiento, desorganización o dificultades para sostener las tareas cotidianas. Ordenar antes de abrir la puerta ayuda a reducir esa distancia entre la imagen real y la imagen deseada.

Quizás no preocupe únicamente que alguien vea ropa sobre una silla. Lo incómodo puede ser imaginar que esa persona concluirá que quien vive allí es descuidado, perezoso o poco competente.

¿El estado de una casa influye en la imagen de quien vive allí?

Samuel Gosling, profesor de Psicología de la Universidad de Texas en Austin, ha estudiado cómo los espacios físicos contienen pistas sobre sus ocupantes. Su investigación se concentra en la relación entre la personalidad y los ambientes cotidianos.

En un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, Gosling y su equipo comprobaron que los observadores podían construir impresiones sobre una persona al mirar únicamente su dormitorio o su oficina. El grado de precisión variaba según el rasgo, pero los ambientes aportaban señales utilizadas para realizar juicios personales.

El orden, la decoración, los objetos personales y la distribución del espacio no revelan automáticamente cómo es alguien. Sin embargo, pueden activar asociaciones rápidas sobre responsabilidad, disciplina, gustos y hábitos.

Por eso, limpiar antes de recibir a la trabajadora no sería solamente preparar la casa. También podría equivaler a preparar el escenario en el que otra persona formará una impresión.

¿Es cortesía o miedo a ser juzgado?

Ambas explicaciones pueden coexistir. Una persona puede querer facilitar el trabajo y, al mismo tiempo, sentir incomodidad ante la posibilidad de que alguien observe los rastros menos controlados de su vida privada.

No existe un estudio que demuestre que todas las personas que limpian antes de que llegue una empleada doméstica lo hacen para proteger su imagen. La conducta aislada no permite conocer una motivación con certeza.

La diferencia puede observarse en la intensidad. Guardar objetos delicados y liberar superficies responde a una necesidad concreta. Limpiar durante horas para que nadie descubra que la casa estaba desordenada puede estar más relacionado con la vergüenza, el perfeccionismo o el temor a la evaluación.