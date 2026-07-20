La psicología dice que las personas que siempre revisan si apagaron el horno o cerraron la puerta suelen compartir este rasgo mental

Salir de casa, caminar unos metros y volver para comprobar si el horno quedó apagado o si la puerta realmente está cerrada es una situación muy común. Según la psicología, este comportamiento suele estar relacionado con un rasgo mental vinculado a la memoria y a la necesidad de confirmar que una acción importante fue realizada correctamente.

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Aunque muchas personas creen que esto ocurre por tener "mala memoria", la explicación es bastante diferente.

En la mayoría de los casos, el problema no es olvidar la acción, sino no haber registrado conscientemente el momento en que se realizó.

Por eso aparece la duda pocos minutos después.

Los especialistas señalan que este comportamiento está relacionado con la memoria prospectiva , un sistema que permite recordar acciones que deben realizarse en el futuro o confirmar aquellas que ya fueron completadas.

Cuando una persona apaga el horno mientras piensa en otra cosa, responde un mensaje o está apurada para salir, el cerebro puede registrar la acción de manera poco consciente.

Más tarde, al no encontrar un recuerdo claro, aparece la incertidumbre.

No significa que la persona haya olvidado apagar el horno.

Simplemente no generó un recuerdo suficientemente sólido para sentirse segura.

La carga mental también influye

La psicología explica que cuanto mayor es la carga mental, más frecuente puede ser esta sensación.

El exceso de tareas, preocupaciones o decisiones hace que la atención se divida constantemente.

Como consecuencia, acciones automáticas como cerrar la puerta con llave o apagar un electrodoméstico dejan menos huella en la memoria.

Por eso la necesidad de volver a comprobar suele aumentar durante períodos de mucho estrés o cansancio.

Por qué algunas personas necesitan confirmar varias veces

Los psicólogos sostienen que muchas personas encuentran tranquilidad cuando verifican visualmente que la tarea fue realizada.

Una estrategia sencilla consiste en prestar unos segundos de atención consciente mientras se ejecuta la acción.

Por ejemplo, decir mentalmente: "Acabo de cerrar la puerta" o "El horno quedó apagado".

Ese pequeño registro fortalece el recuerdo y disminuye las dudas posteriores.

Un comportamiento más habitual de lo que parece

La psicología recuerda que revisar el horno o la puerta ocasionalmente forma parte del funcionamiento normal de la memoria humana. En la mayoría de los casos refleja la combinación entre memoria prospectiva, atención dividida y carga mental, sin que implique necesariamente un trastorno psicológico.