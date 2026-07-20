El humor viral llega al teatro Plaza: Pablito Castillo suma a pedido del público una función

Referente del humor en las redes sociales, Pablito Castillo presentará "La risa que me parió" este sábado y domingo en el teatro Plaza.

Tras convertirse en uno de los fenómenos teatrales de la temporada en Villa Carlos Paz, Pablito Castillo desembarcará en Mendoza con su mega show “La risa que me parió”, una propuesta de humor y emoción pensada para toda la familia.

El actor y creador de contenido, considerado uno de los pioneros del entretenimiento en redes sociales en Argentina, reúne más de 20 millones de seguidores entre todas sus plataformas y ahora busca repetir el éxito de Carlos Paz en el Cine Teatro Plaza. El espectáculo se presentará el sábado 25 de julio a las 21 y el domingo 26 a las 20 en la sala de Godoy Cruz, con entradas desde $30.000 en EntradaWeb.

Humor para toda la familia Luego de una extensa temporada de estreno, Castillo se consolidó como un nuevo suceso de la escena nacional, con funciones multitudinarias y miles de espectadores por noche. El show propone un recorrido por su vida, su historia personal y sus personajes más populares, entre ellos La Pelo y el Sugar, a través de distintos cuadros humorísticos que apuntan tanto a chicos como a adultos.

Según explicó el propio artista, la experiencia comienza incluso antes de ingresar a la sala. “'La risa que me parió' es una experiencia que comienza desde que el público hace la fila ”, aseguró. Sobre el escenario estará acompañado por los actores Manuel Santos y Esteban Silva, con un importante despliegue de producción que incluye numerosos cambios de vestuario y el ingreso constante de elementos escenográficos para cada sketch.

“Queremos que el público viva la experiencia de un show de calidad, con mucha producción y preparado especialmente para que lo disfrute toda la familia. Vienen niños, familias enteras y muchos jóvenes. Nuestro objetivo es que se lleven un recuerdo inolvidable y siento que lo logramos: la gente llora de risa y de emoción”, expresó Castillo.