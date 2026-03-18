Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti llegan a Mendoza con todo el humor de "Toy de gira"

La fórmula infalible del humor conformada por Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti se podrá disfrutar en Mendoza durante el mes de marzo. La explosiva dupla llega a la región de Cuyo con el espectáculo “TOY DE GIRA” , y habrá funciones imperdibles para el público local: el sábado 28 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz y el domingo 29 en el Espacio Excélsior de San Rafael .

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Nito y Miguel Ángel se vuelven a reunir para ofrecer un show nuevo, explosivo y actual , con el que decidieron celebrar su extensa y exitosa trayectoria conjunta, recorriendo las principales ciudades del país.

El resultado es una propuesta con fuerte espíritu de revista , ágil y dinámica, que revela un notable perfeccionamiento en la diversidad de recursos, donde no faltan monólogos filosos, imitaciones, música en vivo y una permanente complicidad con el público.

En “TOY DE GIRA” , Nito Artaza despliega su humor más característico: ingenioso, elegante y punzante , sin caer en lo burdo. Sus monólogos toman como protagonistas a figuras del deporte, la política y el espectáculo, con una virtud clave: también reírse de sí mismo . A esto se suman imitaciones memorables —algunas en tono de homenaje, como Tato Bores— y otras de figuras políticas como Alberto Fernández, Carlos Menem, Sergio Massa, Mauricio Macri y Javier Milei, entre otros.

Por su parte, Miguel Ángel Cherutti brilla en el escenario con su galería inagotable de voces y personajes . A los clásicos que lo consagraron —Mercedes Sosa, Sandro, Palito Ortega, Luciano Pavarotti, Sergio Denis, Roberto Carlos, Rubén Rada, Raphael y Julio Iglesias— suma interpretaciones de Fito Páez, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona y Luis Miguel. Como innovación destacada, el artista también incorpora tangos interpretados con su propia voz , sin recurrir a la imitación, demostrando por qué es considerado una de las voces más versátiles del espectáculo argentino .

“TOY DE GIRA” no es solo un espectáculo: es el reencuentro de dos leyendas que transformaron el humor del país. Ahora regresan a Mendoza de la mano de Yendo Producciones, con la chispa intacta, el oficio afilado y una química que desborda en el escenario. Una verdadera celebración del humor argentino diseñada para reír sin parar.

Funciones en Mendoza

Las presentaciones de “TOY DE GIRA” en la región de Cuyo comenzarán el 26 de marzo en San Juan y el 27 en San Luis.

En Mendoza habrá función:

Sábado 28, a las 21.30 hs , en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz .

Domingo 29, a las 21 hs , en el Espacio Excélsior de San Rafael .

Entradas: https://losandes2.mitiendanube.com/productos/2x1-toy-de-gira-1-1pwqn/

Sobre Miguel Ángel Cherutti

Reconocido actor, humorista e imitador argentino, cuya carrera se distingue por su notable capacidad vocal y su éxito masivo en el teatro de revista. Nació el 2 de enero de 1957 en Cañuelas, Buenos Aires, donde comenzó a mostrar su talento para la imitación desde su juventud.

Su trayectoria está marcada por la asociación con Nito Artaza, iniciada en 1994, con quien formó una de las duplas más exitosas del espectáculo argentino, vendiendo más de dos millones de entradas a lo largo de tres décadas. Encabezaron temporadas históricas en Mar del Plata y Buenos Aires con obras que satirizaban la realidad política y social.

Es considerado un pionero en el arte de la imitación en Argentina, con personajes como Luciano Pavarotti, Julio Iglesias, Raphael, Sandro, Sergio Denis, Mercedes Sosa y diversos políticos. Además, desarrolló una faceta como cantante de tangos, utilizando su registro barítono natural.

Sobre Nito Artaza

Eugenio Justiniano Artaza, conocido como Nito Artaza, es uno de los humoristas, imitadores y productores teatrales más influyentes de Argentina, con más de cuatro décadas de trayectoria. Nació el 1 de octubre de 1959 y desarrolló una destacada carrera en televisión, teatro y producción.

Su mayor impacto se dio en el teatro de revista, donde se convirtió en referente de las temporadas de verano en Mar del Plata. Junto a Miguel Ángel Cherutti, conformó una de las parejas cómicas más exitosas del país, batiendo récords de audiencia.

Ha producido y dirigido más de 20 obras teatrales, consolidándose como una figura clave del espectáculo nacional.

FICHA

Espectáculo: “TOY DE GIRA”

Con: Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti

Funciones en Mendoza:

Sábado 28 de marzo | 21.30 hs | Cine Teatro Plaza (Godoy Cruz)

Domingo 29 de marzo | 21 hs | Espacio Excélsior (San Rafael)

Funciones en Cuyo:

San Juan: 26 de marzo | 21.30 hs | Teatro Municipal

San Luis: 27 de marzo | 21.30 hs | Cine Teatro San Luis

Producen: Bacchi Producciones & Yendo Producciones