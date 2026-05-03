Tragedia en San Rafael: un hombre chileno murió tras caer a un dique

Su hermano intentó rescatarlo, pero no logró evitar el desenlace fatal. Bomberos extrajeron el cuerpo sin vida del interior del dique Agua del Toro.

Tragedia en el dique Agua del Toro: murió un hombre tras caer al lago. (foto archivo)

Un hombre de 51 años, de nacionalidad chilena, murió tras caer en el dique Agua del Toro. El hecho ocurrió pasadas las 12 de este domingo.

El episodio se registró en la zona del paredón del dique, sobre la Ruta 101, en jurisdicción de San Rafael.

Cómo ocurrió el hecho Según la información oficial, la víctima se encontraba pescando junto a su hermano y un menor de 9 años, luego de haber llegado al lugar alrededor de las 9.

Cerca de las 11.30, el hombre se retiró momentáneamente hacia el sector de sanitarios. Instantes después, su hermano escuchó un ruido compatible con una caída al agua y advirtió que se trataba de él.

De inmediato, el familiar corrió hacia el sector sur del paredón y se arrojó al lago para intentar rescatarlo, pero no logró alcanzarlo. De acuerdo al parte policial, el hermano de la víctima observó cómo U.N.R. se sumergía.