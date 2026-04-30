San Rafael: el anillo digital permitió recuperar una camioneta con pedido de secuestro

Una camioneta con pedido de secuestro vigente en la provincia de San Luis fue detectada en cuestión de segundos por el sistema de anillo digital interdepartamental en San Rafael, lo que permitió su rápida localización y secuestro.

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El procedimiento se inició cuando una cámara con lectura automática de patentes , ubicada sobre la Ruta Nacional 143, identificó el paso de una Ford Ranger blanca y generó una alerta en tiempo real en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Tras el registro, el sistema cruzó los datos con bases compartidas entre Mendoza, San Juan y San Luis, confirmando que el vehículo tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia puntana.

Embed - Entró a San Rafael con una camioneta con pedido de captura en San Luis

Con esa información, se dio aviso inmediato a los móviles policiales, que lograron ubicar la camioneta en la intersección de avenida Mitre y calle Tucumán , donde fue interceptada.

En paralelo, se dio intervención a la oficina de automotores y se estableció contacto con el juzgado interviniente, que ordenó el secuestro del rodado.

Cómo funciona el anillo digital

El operativo puso en evidencia el funcionamiento del anillo digital de San Rafael, el primero en implementarse en la provincia como parte de una estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo.

El sistema está compuesto por cámaras instaladas en rutas y accesos estratégicos, integradas al 911, que permiten monitorear vehículos, generar alertas automáticas y activar respuestas operativas en minutos.

Además, el esquema regional de intercambio de información posibilita detectar vehículos con medidas judiciales pendientes incluso cuando provienen de otras provincias, fortaleciendo el control en los ingresos y egresos del territorio.