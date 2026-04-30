30 de abril de 2026 - 23:55

Un motociclista atropelló a un peatón en Ruta 40: la víctima falleció en el lugar

El hecho ocurrió en Ruta 40 Vieja, en el distrito Chilecito. El conductor fue trasladado al hospital y se investigan las causas.

Un motociclista atropelló a un peatón en Ruta 40 y la víctima falleció.

Un motociclista atropelló a un peatón en Ruta 40 y la víctima falleció.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un peatón murió tras ser embestido por una motocicleta en un hecho ocurrido en Ruta 40 Vieja, a la altura del distrito Chilecito, en el departamento San Carlos.

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El siniestro se registró el jueves por la noche, alrededor de las 22.20, cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta KTM de 200 cc impactó contra un hombre que circulaba a pie por la zona.

La víctima murió en el lugar

Como consecuencia del impacto, el peatón —identificado como A.Z.— cayó dentro de una acequia y murió en el lugar. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó minutos después y constató el fallecimiento.

En tanto, el conductor del rodado, identificado como M.A.M., fue trasladado a un centro de salud para recibir asistencia médica. El hecho fue caratulado como quedó bajo investigación de la autoridad judicial competente, con intervención de personal policial.

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