Un motociclista atropelló a un peatón en Ruta 40: la víctima falleció en el lugar

El hecho ocurrió en Ruta 40 Vieja, en el distrito Chilecito. El conductor fue trasladado al hospital y se investigan las causas.

Un motociclista atropelló a un peatón en Ruta 40 y la víctima falleció.

Un peatón murió tras ser embestido por una motocicleta en un hecho ocurrido en Ruta 40 Vieja, a la altura del distrito Chilecito, en el departamento San Carlos.

El siniestro se registró el jueves por la noche, alrededor de las 22.20, cuando, por causas que aún se investigan, una motocicleta KTM de 200 cc impactó contra un hombre que circulaba a pie por la zona.

La víctima murió en el lugar Como consecuencia del impacto, el peatón —identificado como A.Z.— cayó dentro de una acequia y murió en el lugar. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó minutos después y constató el fallecimiento.