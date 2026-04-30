30 de abril de 2026 - 20:50

"Donde vivas te voy a encontrar": los violentos mensajes del detenido por abusos y amenazas en Pilar

Tras su detención por agredir y abusar de su expareja, se conocieron mensajes intimidatorios que el dueño de una concesionaria enviaba a sus empleados.

Federico Balbuena fue detenido el pasado martes y aparecieron mensajes con amenazas a sus empleados

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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Mientras la fiscal Marcela Semería reúne pruebas para solicitar la prisión preventiva, la víctima difundió a través de sus redes sociales una serie de mensajes que revelan el nivel de agresividad con el que Balbuena se manejaba habitualmente.

Los chats filtrados pertenecen a un grupo de WhatsApp denominado "Titanes-Car Center", donde Balbuena se dirigía a los trabajadores de su empresa, Car Center Asociados. En los mensajes, el imputado advertía a sus subordinados con un tono violento: "Donde vivas te voy a encontrar. Y me encanta dar lecciones de respeto".

Mensajes Federico Balbuena
Los mensajes de Balbuena a sus empleados antes de ser detenido

Los mensajes de Balbuena a sus empleados antes de ser detenido

Las intimidaciones no se limitaban a lo físico, sino que también buscaban ejercer control sobre la vida laboral de sus empleados, amenazándolos ante posibles licencias por enfermedad o si decidían renunciar y llevarse clientes.

Para reforzar su postura dominante, Balbuena aseguraba contar con "poder político" mediante supuestos vínculos con "fiscales, jueces, comisarios e intendentes".

Una segunda denuncia por abuso y maltrato laboral

A la grave situación procesal de Balbuena se sumó una nueva causa judicial radicada en la UFI N°9 de Luján. Una exempleada de la agencia de autos, denunció al empresario por abuso sexual y amenazas. Según su relato, sufrió tres ataques sexuales por parte de su entonces jefe. En uno de ellos, incluso llegó a ser amenazada con un arma de fuego frente a terceros.

Gervas afirmó que, como consecuencia de estos abusos, quedó embarazada, tras lo cual Balbuena la despidió, negó los hechos y se negó a reconocer al niño. La joven también aportó chats y audios donde el acusado la denigraba con frases como "te voy a seguir insultando porque sos una estúpida" y le advertía: "Si me la boqueás una vez más te voy a pegar".

Actualmente, Balbuena permanece detenido mientras se desarrollan dos investigaciones paralelas. Por un lado, la fiscalía de Pilar, a cargo de la Dra. Semería, se centra en los hechos denunciados por Camila, quien ha manifestado que "no va a parar" hasta obtener justicia.

Por otro lado, la fiscal Mariana Suárez en Luján trabaja en la recolección de pruebas y chats para definir la calificación precisa en la causa iniciada por la exempleada de la agencia de autos.

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