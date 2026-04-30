"Donde vivas te voy a encontrar": los violentos mensajes del detenido por abusos y amenazas en Pilar

La justicia avanza en la causa contra Federico Balbuena (34), detenido el pasado martes en su domicilio de un barrio privado en Luján. El empresario enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género contra su exnovia, Camila.
Mientras la fiscal Marcela Semería reúne pruebas para solicitar la prisión preventiva, la víctima difundió a través de sus redes sociales una serie de mensajes que revelan el nivel de agresividad con el que Balbuena se manejaba habitualmente.
Los chats filtrados pertenecen a un grupo de WhatsApp denominado "Titanes-Car Center", donde Balbuena se dirigía a los trabajadores de su empresa, Car Center Asociados. En los mensajes, el imputado advertía a sus subordinados con un tono violento: "Donde vivas te voy a encontrar. Y me encanta dar lecciones de respeto".
Mensajes Federico Balbuena
Los mensajes de Balbuena a sus empleados antes de ser detenido
Las intimidaciones no se limitaban a lo físico, sino que también buscaban ejercer control sobre la vida laboral de sus empleados, amenazándolos ante posibles licencias por enfermedad o si decidían renunciar y llevarse clientes.
Para reforzar su postura dominante, Balbuena aseguraba contar con "poder político" mediante supuestos vínculos con "fiscales, jueces, comisarios e intendentes".
Una segunda denuncia por abuso y maltrato laboral
A la grave situación procesal de Balbuena se sumó una nueva causa judicial radicada en la UFI N°9 de Luján. Una exempleada de la agencia de autos, denunció al empresario por abuso sexual y amenazas. Según su relato, sufrió tres ataques sexuales por parte de su entonces jefe. En uno de ellos, incluso llegó a ser amenazada con un arma de fuego frente a terceros.
Gervas afirmó que, como consecuencia de estos abusos, quedó embarazada, tras lo cual Balbuena la despidió, negó los hechos y se negó a reconocer al niño. La joven también aportó chats y audios donde el acusado la denigraba con frases como "te voy a seguir insultando porque sos una estúpida" y le advertía: "Si me la boqueás una vez más te voy a pegar".
Actualmente, Balbuena permanece detenido mientras se desarrollan dos investigaciones paralelas. Por un lado, la fiscalía de Pilar, a cargo de la Dra. Semería, se centra en los hechos denunciados por Camila, quien ha manifestado que "no va a parar" hasta obtener justicia.
Por otro lado, la fiscal Mariana Suárez en Luján trabaja en la recolección de pruebas y chats para definir la calificación precisa en la causa iniciada por la exempleada de la agencia de autos.