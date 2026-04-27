Denunció a su expareja por brutales ataques, pero la Justicia no actuó: mostró videos y teme por su vida

Una mujer de Pilar, Buenos Aires , denunció públicamente a su expareja por una serie de agresiones físicas y amenazas de muerte, y advirtió que teme por su vida. A través de redes sociales, difundió videos y fotos de los episodios violentos y cuestionó la falta de respuesta judicial: “Denuncié, pero nada” , dijo.

Le dijo a su ex que tiene un "chizito" y es "cornudo" en redes: ahora está obligada a pagarle $30 millones

“Si algo me pasa, ya saben quién fue” , escribió Camila en su publicación, donde aseguró que el hombre continúa en libertad a pesar de las denuncias presentadas y de la gravedad de los hechos que describe.

Según relató, los ataques ocurrieron en reiteradas ocasiones dentro de su vivienda, donde -según las imágenes- fue golpeada, arrastrada y reducida por el agresor. En uno de los episodios, la tiró sobre un sillón y la golpeó con puños, mientras que en otro la zamarreó, la tiró del pelo e intentó asfixiarla.

La víctima afirmó que las agresiones le provocaron heridas de consideración y que incluso debió permanecer internada, informó Infobae. También señaló que vivió situaciones de encierro y control por parte de su expareja, identificada como Federico Nicolás Balbuena.

“Me cansé de que nadie me escuche. Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir” , contó. Todas las golpizas y maltratos que sufrió fueron registradas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior de su departamento.

Embed Federico Nicolas Balburna es el nombre de este VIOLENTO que le pega a las mujeres.



Tiene DOS CAUSAS PENALES por ABUSO SEXUAL.



A Camila, la chica del video, la dejo INTERNADA y con la cara DESTRUIDA.



La UFI N1 de violencia de genero de Pilar ni siquiera LO CITO A DECLARAR.… pic.twitter.com/bq32gA435R — Joel (@Joepsi) April 26, 2026

Ante estos hechos, realizó la denuncia en una fiscalía especializada en violencia de género, donde pidió medidas urgentes. Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no hubo avances significativos y que el acusado no fue citado a declarar.

“Este COBARDE … es Federico Nicolás BALBUENA. HOY con varias Causas Penales, dos de ellas por Abuso Sexual… SIGUE LIBRE“, denunció Camila en su publicación, la cual se viralizó de inmediato.

Situación judicial: “Yo no puedo salir a la calle y él libre”

Desde el entorno judicial, en cambio, indicaron que la denuncia fue radicada meses después de los hechos y que no se habrían presentado constancias médicas que acrediten las lesiones. Las investigación continúa en curso mientras se recolectan pruebas y testimonios.

“Yo no puedo salir a la calle porque anda armado. Quién me lo puede explicar??? Quién lo encubre? El sistema está fallando y nos está poniendo en riesgo. Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo. No sólo por mí, sino por mi familia”, planteó Camila en su descargo.

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Recién el 22 de diciembre se ratificó la denuncia contra Balbuena, donde la víctima contó nuevamente los hechos y aseguró que él portaba armas de fuego en su domicilio. En tanto, se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde la policía secuestró dos armas de fuego.

El hombre fue notificado de la investigación, pero sigue en libertad mientras avanza el expediente, confirmó Infobae.