Alfredo Cornejo volvió a hablar de Justicia el mismo día que imputaron a Marcelo D'Agostino

Esta mañana, el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino , fue imputado por tenencia de arma de fuego de guerra y coacciones en contexto de violencia de género . Casi al mismo tiempo en que la noticia circulaba en los pasillos del Polo Judicial , en el Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit , el gobernador Alfredo Cornejo encabezaba un acto de alcance nacional sobre Justicia .

El mandatario provincial participó de la apertura de las 41ª Jornadas Nacionales del Fofecma . Lo hizo acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff .

También participaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay; el procurador general de Corte, Alejandro Gullé, y la magistrada María Teresa Day.

Por el Consejo de la Magistratura de la provincia participaron el presidente del organismo , Julio Gómez ; la vicepresidenta suplente, Norma Llatser , y Jaliff en calidad de representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo.

El dato, también paradójico , es que D’Agostino se desempeñaba hasta el momento de su renuncia como vicepresidente del foro federal y fue uno de los organizadores del evento .

El funcionario dejó su cargo, tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género por su expareja. Este miércoles, la fiscal Valeria Bottini lo acusó formalmente por dos delitos y la imputación podría agravarse con el avance de la investigación.

En ese contexto, Cornejo volvió a hablar públicamente sobre Justicia y si bien no hizo alusión directa a D'Agostino, en su discurso señaló que “la ciudadanía ya no observa a los poderes del Estado con deferencia automática: los interpela, los cuestiona, les exige resultados y gestión”.

Los consejos como arquitectos de Justicia

El mandatario dio la bienvenida a los participantes y destacó la trayectoria del foro, que celebra su 41° jornada, al tiempo que valoró el trabajo de los consejos en la construcción de un Poder Judicial “más justo y cercano a la ciudadanía”.

Cornejo remarcó que los Consejos de la Magistratura “no son meros órganos administrativos”, sino que cumplen un rol clave como “arquitectos” del Poder Judicial, al definir concursos, ternas y procesos disciplinarios que inciden directamente en la calidad del servicio de justicia.

Alfredo Cornejo-Fofecma El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el encuentro de Fofecma Prensa Gobierno

En ese sentido, sostuvo que la Justicia es un componente central del desarrollo, al garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de reglas claras. “Sin justicia no hay convivencia y sin seguridad jurídica no hay orden económico ni progreso posible”, afirmó.

El gobernador también puso en valor las inversiones realizadas en Mendoza para fortalecer la infraestructura judicial, como el desarrollo de un polo judicial en el Valle de Uco, impulsado en conjunto entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte.

Al analizar el contexto actual, advirtió sobre la creciente complejidad social y la mayor exigencia ciudadana hacia los poderes del Estado. “La ciudadanía ya no observa con deferencia automática: interpela, cuestiona y exige resultados”, señaló.

Los desafíos que planteó Alfredo Cornejo

En ese marco, Cornejo identificó tres grandes desafíos para los Consejos de la Magistratura: la legitimidad, la calidad institucional y la inclusión y diversidad. Sobre el primero, enfatizó que la confianza social “no se decreta, se construye”, y depende de reglas claras, decisiones fundadas y procedimientos abiertos.

Respecto a la calidad institucional, advirtió que no alcanza con cubrir vacantes, sino que es necesario seleccionar magistrados con solvencia técnica, sensibilidad social y capacidad de gestión, acordes a un sistema judicial cada vez más complejo.

Por último, hizo foco en la necesidad de avanzar en mayor diversidad dentro del Poder Judicial, al señalar que aún existen deudas pendientes en el acceso a la magistratura. “Un poder judicial que no refleja la diversidad social difícilmente pueda comprenderla”, planteó, y llamó a superar la endogamia e incorporar miradas territoriales, sociales y de género.

El mandatario cerró su intervención deseando una “provechosa jornada de trabajo”, al considerar que el fortalecimiento de la Justicia resulta clave para mejorar la calidad institucional y la vida democrática.

La palabra de la presidenta de Fofecma

La presidenta del Fofecma, Edith Miriam Cristiano, agradeció la recepción en la provincia y la presencia de autoridades, destacando el acompañamiento institucional que da sentido al encuentro. Durante su intervención, señaló: “Estamos llamados a asumir un papel activo como garantes de una justicia independiente, transparente y cercana a la ciudadanía”.

Cristiano anticipó los ejes de trabajo de las jornadas, entre ellos el rol de los consejos en tiempos de cambio, la responsabilidad ética preventiva y el enjuiciamiento de magistrados.

En ese marco, sostuvo que “la ética no puede ser meramente reactiva, debe guiar cada una de las etapas de la selección” y advirtió que “existen comportamientos que, aun sin ser ilegales, pueden erosionar la legitimidad del Poder Judicial”.

Asimismo, destacó la necesidad de promover la inclusión en el acceso a la magistratura al considerar que “una justicia verdaderamente representativa no puede construirse de espaldas a la diversidad”.

Finalmente, invitó a los participantes a aprovechar el espacio de intercambio al señalar que estas jornadas “reafirman nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua de la justicia”.

El mensaje de Julio Gómez

A su turno, el miembro de la Suprema Corte de Justicia, Julio Gómez, dio la bienvenida a los asistentes y expresó su expectativa de que el encuentro refleje tanto el esfuerzo cotidiano como los acuerdos institucionales necesarios para el buen funcionamiento del sistema judicial.

En ese sentido, afirmó que “con buenos consejos de la magistratura tenemos mucho más asegurada nuestra función”.

Gómez también destacó el papel de estos organismos como piezas clave dentro del sistema institucional al sostener que se constituyen en “órganos de integración imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestra justicia y, por ende, el aseguramiento de las libertades y de los derechos”.