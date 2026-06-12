Cornejo y Poggi inauguraron el Control Unificado en Desaguadero: qué cambia en el cruce interprovincial

Los gobiernos de Mendoza y San Luis inauguraron este viernes en Desaguadero la primera Zona de Control Unificado del país, un sistema que integra controles operativos, monitoreo en tiempo real, intercambio de información y coordinación permanente entre fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones.

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El acto fue encabezado por los gobernadores Alfredo Cornejo y Claudio Poggi , junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva ; las ministras de Seguridad Mercedes Rus y Nancy Sosa , además de funcionarios provinciales de ambas administraciones.

La principal novedad es la puesta en marcha de un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido , que permitirá fortalecer el intercambio de información en tiempo real, optimizar los controles preventivos y coordinar respuestas conjuntas ante situaciones que involucren a las dos provincias.

La iniciativa forma parte del Plan Regional de Seguridad que Mendoza, San Luis y San Juan impulsan desde 2024 con el objetivo de coordinar estrategias frente a delitos que exceden los límites provinciales.

Durante el acto, Cornejo destacó el trabajo conjunto desarrollado entre las provincias y sostuvo que la inauguración demuestra que los acuerdos institucionales pueden transformarse en acciones concretas.

Los gobernadores Alfredo Cornejo y Claudio Poggi inauguraron el Centro de Control Unificado San Luis - Mendoza

"Nosotros firmamos, ponemos la voluntad política, que no es poco, pero si no hay gestión y ejecutividad posterior, las cosas no suceden", afirmó.

El mandatario mendocino remarcó que la coordinación entre provincias, fuerzas federales y Poder Judicial es indispensable para enfrentar fenómenos delictivos cada vez más complejos.

Cornejo-control unificado-desaguadero El gobernador Alfredo Cornejo en el acto de inauguración del Control Unificado Prensa Gobierno

"El crimen organizado, por definición, es organizado. Si nosotros no coordinamos nuestras tareas, el crimen organizado va a estar mejor organizado que el Estado", advirtió.

Además, puso en valor las herramientas tecnológicas desarrolladas por Mendoza para la investigación criminal, entre ellas el laboratorio provincial de ADN y los nuevos sistemas destinados a combatir el ciberdelito.

Cornejo sostuvo también que la provincia logró reducir los delitos violentos durante la última década, aunque reconoció que persisten desafíos vinculados a economías ilegales y nuevas modalidades criminales.

Seguridad regional y tecnología

Por su parte, la ministra Monteoliva destacó que Mendoza y San Luis avanzan en una política de seguridad basada en el intercambio de información, el análisis de datos y la coordinación operativa.

"Cuando hay decisión política firme y capacidad técnica adecuada, los convenios no se quedan en el papel, los convenios se hacen realidad", señaló.

La funcionaria de Javier Milei consideró que el nuevo centro representa una forma moderna de abordar la seguridad, especialmente frente a organizaciones criminales que operan en red y atraviesan distintas jurisdicciones.

Cornejo-Poggi-Monteoliva La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, acompañó a los gobernadores Alfredo Cornejo y Claudio Poggi en la inauguración del Control Unificado. Prensa Gobierno

Además, resaltó el aporte de herramientas como el Anillo Digital, que permite detectar vehículos con pedido de secuestro y coordinar respuestas inmediatas entre fuerzas provinciales y federales.

Monteoliva sostuvo que Argentina mantiene actualmente la tasa de homicidios más baja de América Latina y aseguró que los resultados obtenidos responden al trabajo coordinado entre distintos niveles del Estado.

Poggi destacó la inversión y la participación privada

El gobernador de San Luis valoró el proceso licitatorio que permitió concretar la obra y destacó la participación de diez empresas en la convocatoria.

"La idea es que participen muchas empresas en todas las licitaciones. Este es un ejemplo: hubo diez propuestas", señaló.

Poggi vinculó además la seguridad con el crecimiento económico y la generación de empleo. "Si nadie invierte, no hay trabajo, y el trabajo es el ordenador social por excelencia", afirmó.

Cómo nació el plan regional

El trabajo conjunto comenzó formalmente en marzo de 2024, cuando Mendoza, San Luis y San Juan iniciaron una agenda común para integrar tecnología, información y controles operativos.

Dos meses después, los tres gobernadores firmaron en el Arco Desaguadero el convenio que dio origen al Plan de Unificación de Controles Jurisdiccionales, posteriormente ratificado por la Legislatura mendocina.

Desde entonces se avanzó en la construcción de una base de datos compartida, el desarrollo de capacitaciones conjuntas y la realización de operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

Más de 80 operativos conjuntos

La coordinación regional también tuvo impacto en el territorio. Entre Mendoza y San Luis se realizaron 15 controles conjuntos durante 2024, 19 en 2025 y 10 en lo que va de 2026.

En paralelo, Mendoza y San Juan llevaron adelante 10 controles en 2024, cinco en 2025 y dos durante este año. A ello se suman más de 36 operativos conjuntos en zonas limítrofes y corredores interprovinciales realizados entre 2025 y lo que va de 2026.

Según destacaron las autoridades, la nueva infraestructura permitirá fortalecer esos controles, mejorar la detección temprana de personas y vehículos con medidas pendientes y profundizar el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones.

Con la inauguración de la Zona de Control Unificado, Mendoza y San Luis buscan consolidar un modelo de cooperación regional basado en la tecnología, la inteligencia criminal y el trabajo coordinado para enfrentar delitos que trascienden las fronteras provinciales.