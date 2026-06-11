Milei eligió un nuevo candidato para ocupar una vacante en la Justicia Federal de Mendoza

El presidente Javier Milei eligió un nuevo candidato para la Justicia Federal de Mendoza. En este caso se trata de Fernando Alcaraz , propuesto como Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Mendoza. Su pliego ahora será tratado por el Senado de la Nación, tras atravesar una audiencia pública.

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A través del Boletín Oficial, el Senado de la Nación informó que recibió 27 postulantes enviados por parte del Poder Ejecutivo: 21 jueces y conjueces, y 4 fiscales, uno de ellos para el Distrito Mendoza.

Fernando Alcaraz se postuló para la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza , cuyo concurso Nº 127 finalizó el 30 de julio de 2025, y quedó primero en la terna, por delante de Marina Daniela Basso y Federico Miguel Baquioni.

Con la reorganización del Ministerio Público Fiscal el cargo por el que concursó mutó a Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Mendoza , por lo cual fue anunciado de tal manera en el Boletín oficial.

El candidato se presentará en la Cámara Alta el miércoles 1 de julio para atravesar la audiencia pública . En tanto, el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos de los aspirantes, será desde el 16 hasta el 22 de junio de 2026 inclusive, informaron desde el Senado.

Más de una década en el Ministerio Público Fiscal

Alcaraz lleva más de 10 años como fiscal federal en Mendoza, desde 2015 cuando lo promovió la expresidenta Cristina Kirchner. Desde el 2024, cuando se puso en marcha el sistema acusatorio en la Justicia Federal, divide sus tareas entre el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza y el Área de Investigación y Litigios de la Unidad Fiscal San Juan.

Previamente, entre 2009 y 2015, se desempeñó en la jurisdicción en roles de Fiscal Federal Subrogante, Fiscal General Subrogante y Fiscal Ad-Hoc, habiendo ingresado al sector en 2005 como Secretario de Fiscalía.

Además trabajó durante una década en las Defensorías Públicas Oficiales ante los Tribunales Orales de Mendoza, haciendo toda la carrera interna en cargos de Oficial Mayor Relator, Secretario y Prosecretario Administrativo

Los primeros nombramientos de Milei para Mendoza

La postulación de Alcaraz se suma a otros nombramientos impulsados por el presidente Javier Milei para cubrir vacantes en la Justicia Federal de Mendoza. La semana pasada, el Senado de la Nación aprobó el pliego de Sebastián Soneira, exdirector de Personas Jurídicas durante las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Soneira se desempeñó durante siete años al frente de ese organismo provincial y actualmente ocupaba el cargo de fiscal adjunto Civil en la Procuración General. Su pliego fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara Alta, con el respaldo de los tres senadores mendocinos: Mariana Juri, Rodolfo Suarez y Anabel Fernández Sagasti.

Junto con Soneira también fue avalada la designación del mendocino Carlos Parma como defensor público oficial federal. Ambas incorporaciones permitieron avanzar en la cobertura de vacantes que desde hace años afectan el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia.

Si el Senado aprueba ahora el pliego de Alcaraz, el fiscal se convertirá en otro de los funcionarios judiciales mendocinos promovidos por la administración libertaria para ocupar cargos estratégicos en el fuero federal.