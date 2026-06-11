Flor Destéfanis refuerza su alineamiento con Kicillof para 2027: encuentro con Magario y Katopodis en Santa Fe

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis (PJ), mantiene una agenda nacional muy activa y se muestra cada vez más alineada con Axel Kicillof con vistas a las elecciones de 2027. Este martes viajó hasta Santa Fe para participar de un encuentro convocado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza .

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Al evento asistieron un centenar de jefes comunales de todo el país y la única representante de Mendoza fue ella, a diferencia de otros pares peronistas como Matías Stevanato (Maipú) y Emir Andraos (Tunuyán), que también forman parte de la FAM pero no participan asiduamente.

De los posibles nombres que bajara el peronismo mendocino para la gobernación, Destéfanis es la que más ha levantado el perfil hasta ahora con estas actividades. En esa carrera aparecen también Stevanato y el diputado nacional y presidente del PJ Mendoza, Emir Félix.

Después de participar del encuentro, la intendenta santarrocina señaló "la situación es crítica" para las comunas actualmente. " Obras paralizadas en todo el país, emergencia alimentaria, pérdida descomunal de puestos de trabajo y la baja de coparticipación impactan directamente en los servicios que ofrecemos a nuestros vecinos", sostuvo.

La intendenta señaló que en la reunión realizada en la ciudad santafesina de Pérez hubo coincidencias respecto del escenario económico y social que atraviesan las administraciones locales. " Coincidimos en esta realidad que estamos viviendo a lo largo y ancho del país ", afirmó.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, en el encuentro de jefes comunales peronistas en Santa Fe

En ese marco, remarcó que Santa Rosa busca defender proyectos que quedaron pendientes tras el cambio de gobierno nacional. "Acá está Santa Rosa defendiendo lo que le corresponde, porque la terminación de las 76 viviendas son un techo para muchas familias que hoy esperan una solución habitacional y que hasta 2023 estaban proyectadas y en proceso de construcción en el distrito de La Dormida", expresó.

También vinculó esos reclamos con la finalización del polo educativo del departamento, al que definió como una obra clave para el futuro de niños y jóvenes santarrosinos.

"No hay proyecto local sin proyecto nacional. Tenemos el desafío de construir, entre los gobiernos locales, soluciones para nuestra gente. Por eso estoy acá y seguiré estando donde sea, para que la voz del interior del interior sea escuchada", concluyó.

Se muestra cerca del equipo de Axel Kicillof

Destéfanis aprovechó el encuentro para mostrarse con la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. En mayo pasado había participado del lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro en Ensenada.

Flor Destéfanis-Katopodis La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, con el ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis Prensa Katopodis

A esto se le suma un vínculo cada vez más estrecho con el diputado nacional Martín Aveiro, quien fue de los primeros dirigentes en expresarse abiertamente como "kicillofista" en Mendoza.

La semana pasada ambos se reunieron con la subsecretaria de Cultura bonaerense, Victoria Onetto, quien participó del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas que se desarrolló en el Auditorio Ángel Bustelo.

"En Mendoza nos reunimos con el diputado nacional @MartinAveiro y la intendenta @MFlorDestefanis para intercambiar miradas sobre el potencial de la cultura como motor de transformación, trabajo y desarrollo", posteó en X la actriz.

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Conversamos sobre patrimonio, identidad, turismo y la… pic.twitter.com/mlFFnK7eIw — Victoria Onetto (@onettovictoria) June 5, 2026

"Conversamos sobre patrimonio, identidad, turismo y la importancia de fortalecer políticas culturales que impulsen el crecimiento de nuestras comunidades. También destacamos la sensibilidad de nuestro querido gobernador @axelkicillof para promover la cultura como política pública", completó en su publicación.