El Gobierno promulgó la ley que crea la Comisión Bicameral de Futuro en la Legislatura: de qué se trata

El gobierno de Alfredo Cornejo promulgó la ley que crea la Comisión Bicameral de Futuro , un nuevo órgano permanente dentro de la Legislatura provincial que tendrá como objetivo elaborar estudios prospectivos, identificar tendencias y riesgos de largo plazo y formular recomendaciones para el diseño de políticas públicas.

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La norma, identificada como Ley Nº 9716 y publicada en el Boletín Oficial, establece que la comisión tendrá carácter consultivo y técnico-político y funcionará dentro de la Honorable Legislatura de Mendoza.

El nuevo organismo tendrá como finalidad incorporar de manera sistemática el análisis de escenarios futuros, la detección temprana de riesgos estructurales y oportunidades emergentes, y el desarrollo de políticas públicas bajo criterios de gobernanza anticipatoria y prospectiva estratégica.

La creación de este espacio se concretó luego de que el proyecto lograra respaldo de distintos bloques legislativos durante su tratamiento parlamentario, lo que permitió su sanción definitiva en ambas cámaras.

Con la promulgación de la ley, la Legislatura comenzará ahora con el proceso de conformación formal de la comisión. La intención de las autoridades es que la próxima semana se realice la primera reunión del organismo. La Bicameral de Futuro estará integrada por 16 legisladores: ocho senadores y ocho diputados .

Según el esquema acordado para su conformación, cada Cámara tendrá una representación distribuida entre las distintas fuerzas políticas: tres lugares para el oficialismo, dos para el peronismo, uno para el Frente Patria y los dos restantes serán repartidos entre los monobloques.

La composición será definida una vez que los bloques parlamentarios envíen los nombres de sus representantes.

"En esta semana tienen que presentar los bloques quiénes van a ser los representantes de cada uno de ellos para que empiece a funcionar la comisión", explicó la vicegobernadora Hebe Casado, quien además preside la Cámara de Senadores.

La vicegobernadora Hebe Casado en sesión del Senado provincial. Prensa Senado

En la misma línea agregó: "Queremos que empiece a funcionar lo antes posible, por lo cual le hemos pedido a cada uno de los presidentes de bloque que manden los nombres que van a ser representantes de esa Cámara Bicameral".

En esta primera etapa, la presidencia estará en manos del Senado. En ese marco, comenzaron a mencionarse dos nombres como posibles autoridades del espacio: la senadora Yamel Ases y el exintendente de General Alvear y actual senador Walther Marcolini.

La ley establece que la conducción será rotativa entre ambas cámaras. Cada año la comisión deberá elegir un presidente y un vicepresidente, alternando la conducción entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Los temas que estarán en agenda

La comisión tendrá entre sus principales funciones la elaboración de un Informe Provincial de Futuro, con un horizonte mínimo de 15 años, que permita identificar tendencias y escenarios que puedan ser considerados para la planificación de políticas públicas.

Además, podrá realizar estudios prospectivos por sectores, analizar megatendencias e incertidumbres críticas para Mendoza, promover espacios de diálogo con distintos actores sociales y elaborar recomendaciones basadas en evidencia.

Entre los primeros ejes de trabajo aparecen temas vinculados a la inteligencia artificial, la matriz productiva, la matriz energética y la educación.

"Se va a dividir por diferentes temas, obviamente inteligencia artificial de acá al futuro, la matriz productiva, la matriz energética, creo que son temas primordiales y también la educación. Estamos pensando en el 2050, entonces son políticas a largo plazo y creo que el mejor lugar para empezar a debatirlas es acá en la Legislatura", sostuvo Casado.

La metodología de trabajo estará basada en cinco ejes: la prospectiva estratégica, el análisis de tendencias, la evaluación de riesgos y oportunidades para Mendoza, la participación de distintos actores y la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia.

Como parte de este esquema, la norma también contempla la creación de un Consejo Consultivo Académico Permanente, integrado por representantes de universidades y del ámbito científico-académico, que colaborará con el trabajo técnico de la comisión.

La experiencia de Chile y el vínculo internacional

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, destacó que la promulgación de la ley permitirá avanzar con la puesta en marcha del organismo y remarcó la importancia de tomar referencias internacionales.

"A partir de esta promulgación vamos a empezar a constituir la comisión y empezar a trabajar. Venimos haciendo ya algunas actividades al respecto", señaló.

En ese sentido, mencionó como antecedente la experiencia desarrollada en Chile con el denominado Congreso Futuro, una iniciativa que reúne a especialistas de distintas disciplinas para debatir escenarios de mediano y largo plazo.

"Hay una experiencia muy interesante, que es la que se estaba llevando a cabo en Chile, que es el Congreso Futuro, que se realiza en los meses de enero, que es pensar escenarios a 20, 30 años", explicó Lombardi.

En línea con ese intercambio, Casado tiene previsto viajar a mediados de agosto a Chile para reunirse con integrantes de la Cámara de Senadores de ese país y avanzar en la firma de un convenio de trabajo conjunto con la Legislatura mendocina. El país trasandino cuenta con una experiencia de más de 15 años en iniciativas vinculadas al análisis de futuro.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés "Peti" Lombardi, y la vicegobernadora Hebe Casado, en la sesión del paquete de leyes mineras. Ramiro Gómez / Los Andes

Publicación de informes y cooperación externa

La normativa establece que todos los informes, dictámenes y documentos elaborados por la Comisión Bicameral de Futuro deberán ser públicos y estar disponibles en el sitio web oficial de la Legislatura provincial.

Además, el organismo estará habilitado para establecer vínculos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales especializadas en prospectiva y análisis estratégico.

"La ley es clara, hay representantes de las distintas fuerzas políticas en esa integración. La comisión va a tener cierta autonomía", afirmó Lombardi.

Y agregó: "Lo importante más que lo que se gestione hacia adentro de la Legislatura es lo que hagamos hacia afuera. En utilizar esta Comisión Futuro para hacer un nexo, para convocar intelectuales de distintas fuerzas, de distintos lugares del mundo y que trabajen en forma conjunta pensando y proyectando el escenario de lo que viene".

La norma