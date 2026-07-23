Ingresó al Congreso el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal: los cambios que propone el Gobierno

El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados el "proyecto para fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal ". Se trata de una iniciativa con la que busca introducir modificaciones al régimen vigente para fomentar la incorporación de los llamados "dólares del colchón" al sistema financiero formal.

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Las claves del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los "dólares del colchón"

La propuesta, anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo , ingresó este jueves al Congreso y todavía resta definir cuál será el recorrido parlamentario que tendrá antes de su eventual tratamiento.

Según indicaron fuentes oficiales, la iniciativa apunta a ampliar el acceso al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias , con el objetivo de facilitar la bancarización de ahorros en moneda extranjera y brindar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes que adhieran al sistema.

De acuerdo con estimaciones del Banco Central , actualmente existirían alrededor de US$170.000 millones fuera del circuito financiero formal, mientras que los depósitos en dólares dentro del sistema rondan los US$40.000 millones . En ese contexto, el Ejecutivo busca incentivar el ingreso de esos fondos sin aplicar penalidades.

Durante la presentación del proyecto en el Palacio de Hacienda , Caputo sostuvo que el espíritu de la ley vigente se mantendrá, aunque explicó que se incorporarán ajustes técnicos surgidos tras consultas con especialistas en materia tributaria que detectaron dudas sobre su implementación.

El texto aclara que la iniciativa no crea un nuevo blanqueo de capitales, sino que modifica el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que comenzó a regir en 2025 y al que, según datos oficiales, ya adhirieron más de 330.000 contribuyentes.

Entre las principales modificaciones figura la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que hasta ahora condicionaban el acceso al beneficio. En adelante, el único requisito será contar con residencia fiscal argentina y no estar inscripto como Gran Contribuyente Nacional.

Garantías para los contribuyentes

El proyecto también establece que ARCA no podrá cuestionar el origen de los fondos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores incluidos dentro del régimen. Además, flexibiliza el criterio de "discrepancia significativa", utilizado para evaluar diferencias entre lo declarado por los contribuyentes y la información detectada por el organismo fiscal.

Otro de los puntos incorporados especifica que los pagos en efectivo realizados en operaciones instrumentadas mediante escrituras públicas serán compatibles con el régimen previsto por la iniciativa.