21 de julio de 2026 - 18:13

El Gobierno reunió a la mesa política para reactivar su agenda en el Congreso tras el Mundial

Con la mira puesta en las reformas del Banco Central y la propiedad privada, el Gobierno acelera acuerdos e impulsa nuevos proyectos fiscales.

La mesa política se reunió en Casa Rosada para reactivar su agenda en el Congreso tras el Mundial

La mesa política se reunió en Casa Rosada para reactivar su agenda en el Congreso tras el Mundial

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Luego del párate por el Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno busca recuperar la iniciativa y en Casa Rosada se reunió la Mesa Política para reordenar la agenda legislativa y activar el Congreso luego de que finalicen las vacaciones de invierno.

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El encuentro estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, donde analizaron las estrategias para aprobar varios proyectos de reformas que se encuentran trabados.

Los principales actores de La Libertad Avanza (LLA), como el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo, entre otros, plantearon cuáles serán las estrategias que pondrán en marcha en este último semestre del año.

Durante dos horas, parte del Gabinete delineó un esquema parlamentario para implementar luego del receso de invierno, con temas vinculados a las distintas reformas que el Ejecutivo Nacional pretende llevar a cabo y el armado político electoral para el 2027.

En cuanto a la estrategia legislativa, se analizó las distintas formas de destrabar el debate y lograr los consensos necesarios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para impulsar proyectos clave como la reforma del Banco Central, las modificaciones al régimen de Zona Fría y los cambios sobre propiedad privada.

También, discutieron acerca del correlato político y la reforma electoral que quieren aprobar prontamente, previo a los comicios nacionales.

Por su parte, Santilli manifestó que, en estos días, llevará a cabo encuentros con gobernadores "para formalizar convenios clave", entre ellos el traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe y confirmó que la próxima semana se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de infraestructura, como acueductos y plantas potabilizadoras, entre otras iniciativas.

Por último, informaron que este miércoles, Luis Caputo presentará en conferencia de prensa el proyecto de ley de "Inocencia Fiscal II" para su ingreso en Diputados, mientras que el presidente Javier Milei presentará la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, antes de su tratamiento en el Congreso Nacional.

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