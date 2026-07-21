21 de julio de 2026 - 14:45

El Gobierno confía en una "mejora salarial" impulsada por la caída de la inflación: desde cuándo

Así lo confirmó el vocero presidencial Adrián Ravier, quien sostuvo que el descenso de la inflación favorecerá una recomposición de los ingresos. También reconoció que el proceso demandará tiempo.

El Gobierno confía en que desde ahora habrá recuperación salarial.

El Gobierno confía en que desde ahora habrá recuperación salarial.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional afirmó que desde junio comenzó una etapa de “recuperación salarial” impulsada por la desaceleración de la inflación. La evaluación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien sostuvo que la mejora de los ingresos se irá consolidando de manera “progresiva”.

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El funcionario reconoció que la recomposición "lleva tiempo" y genera tensiones, pero aseguró que, al comparar la situación actual con la de noviembre de 2023, los salarios muestran una evolución favorable. Además, expresó expectativas de que esa tendencia continúe durante los próximos meses.

“Hay expectativa de que a partir de junio se produzca una mejora en la situación salarial por la baja de la inflación”, señaló este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Los salarios aumentaron 2,2% en mayo y le ganaron a la inflación

El Índice de Salarios aumentó 2,2% en mayo respecto de abril y acumuló un crecimiento del 35,9% en los últimos doce meses, según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En cuanto a los salarios privados registrados subieron 2% en mayo y quedaron por debajo de la inflación que fue de 2,1%. Esta situación se repite en las comparaciones interanuales y en los primeros cinco meses del año.

En ese sentido, destacó también que con 2027 se sumarán tres años consecutivos de crecimiento económico. Por otro lado, el portavoz destacó el récord de las exportaciones que consolidan el frente externo.

El índice de salarios subió 2,2% en mayo de 2026 respecto del mes previo y 35,9% interanual.

El índice de salarios subió 2,2% en mayo de 2026 respecto del mes previo y 35,9% interanual.

“El alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado” dijo Ravier y subrayó que “es prueba de que la competitividad de las exportaciones industriales argentinas se puede alcanzar a partir de la disminución de impuestos y regulaciones, el llamado costo argentino, en lugar de barrer los problemas estructurales bajo la alfombra con una devaluación”.

En otro orden, el vocero reconoció “tensiones” con el PAMI y que a veces hay partidas “que se demoran”, adjudicó esta situación a las restricciones presupuestaria que atraviesan las cuentas públicas.

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