El Gobierno intervino a un prestador de agua potable de Guaymallén y avanza con el traspaso a AYSAM

El gobierno de Alfredo Cornejo dispuso la intervención administrativa de la empresa Lumaco S.R.L ., prestadora del servicio de agua potable en el barrio Lumaco, del distrito Buena Nueva, en Guaymallén , luego de detectar reiteradas deficiencias en la prestación del servicio.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1334, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y tendrá una vigencia de 180 días, con posibilidad de ser prorrogada por un período similar.

La decisión se fundamenta en una serie de incumplimientos constatados por la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) , dependiente del Departamento General de Irrigación, que derivaron en la intervención administrativa prevista en el artículo 43 de la Ley 9.589.

Según los antecedentes del expediente, las dificultades del operador se remontan al menos a 2021 . En ese momento, la empresa informó que la bomba dosificadora de cloro de la planta había sufrido un daño irreversible y que no podía ser reemplazada por falta de recursos económicos.

Como alternativa, la cloración comenzó a realizarse de manera manual y posteriormente se incorporó un sistema de goteo constante de cloro, medida que fue verificada por inspectores del entonces Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) .

El traspaso del servicio

El decreto también refleja que en abril de 2024 el entonces Directorio del EPAS inició el procedimiento para convocar a terceros interesados en asumir la prestación del servicio de agua potable en el barrio Lumaco. Tras la publicación del correspondiente edicto, Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) manifestó formalmente su disposición a hacerse cargo del servicio.

Un informe técnico elaborado en 2026 concluyó que AYSAM es el operador técnicamente más adecuado para asumir la prestación, ya que actualmente brinda el servicio de cloacas en el barrio Lumaco y en Viñas de Bermejo, además de operar los sistemas de agua y saneamiento en zonas aledañas.

No obstante, la empresa estatal condicionó la transferencia a la realización de las reparaciones necesarias para garantizar una correcta prestación del servicio.

Las fallas detectadas

Entre los hechos que motivaron la intervención, el Gobierno señaló que el 27 de febrero de este año se produjo la rotura del motor de la bomba de profundidad. Ante la imposibilidad de Lumaco S.R.L. de solucionar el inconveniente, la DIRCAS gestionó la asistencia de AYSAM, que efectuó el reemplazo de la bomba y permitió restablecer el suministro de agua a los usuarios.

Posteriormente, inspecciones realizadas durante marzo detectaron nuevas irregularidades. En un acta del 16 de marzo se dejó constancia de que el agua se distribuía sin la cloración exigida por la normativa, debido a que la bomba de clorado permanecía fuera de servicio. Los inspectores intimaron a la empresa a regularizar la situación de manera inmediata y advirtieron sobre la posibilidad de aplicar sanciones.

Tres días después, una nueva inspección verificó que el inconveniente persistía y que el suministro continuaba sin el tratamiento de cloración correspondiente.

Intervención por 180 días

Frente a este escenario, el Ejecutivo provincial sostuvo que la precariedad en la prestación del servicio hacía necesaria una solución definitiva para garantizar los principios de continuidad, regularidad y calidad que deben regir la prestación del servicio público de agua potable.

Por ese motivo, el decreto dispuso la intervención administrativa de Lumaco S.R.L. por un plazo inicial de 180 días y facultó al Departamento General de Irrigación, a través de la DIRCAS, a adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar la intervención y avanzar en la instrumentación del traspaso del servicio a AYSAM.

El decreto