15 de julio de 2026 - 13:16

El Gobierno destrabó las paritarias con ATE: en qué consisten las nuevas propuestas salariales

El Gobierno provincial logró destrabar la negoaciación paritaria con ATE para los régimenes de Salud y Administración Central que representan.

Reunión paritaria entre el Gobierno provincial y ATE.&nbsp;

Reunión paritaria entre el Gobierno provincial y ATE. 

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Prensa ATE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Tras el rechazo de una primera oferta, el Ejecutivo elevó el incremento al 11% para el segundo semestre, distribuido en un 7% en agosto y un 4% en noviembre, ambos aplicados sobre el salario básico de junio y no acumulativos.

La propuesta fue presentada durante una extensa audiencia realizada en la Subsecretaría de Trabajo y ahora será sometida a consulta entre los trabajadores de los distintos sectores representados por el sindicato. La respuesta será comunicada en una nueva reunión prevista para el 16 de julio.

Desde el Ejecutivo señalaron que la oferta alcanza a los trabajadores comprendidos en el Régimen 15 (Sanidad), Licenciados en Enfermería, Régimen 27 (Profesionales de la Salud), Régimen 5 (Administración Central), Régimen 35 (Ambiente y Guardaparques) y personal de la Subsecretaría de Trabajo.

Bono para Salud y mejoras sectoriales

Además del incremento salarial, ATE informó que la nueva propuesta incorpora para los trabajadores del Régimen 15 un bono no remunerativo y no bonificable, cuyos montos oscilan entre $360.000 y $150.000, a pagarse en tres cuotas, según la escala salarial de cada agente.

Para su liquidación se tomará como base el salario bruto de junio de 2026, excluyendo las asignaciones familiares, los ajustes extraordinarios y el adicional por guardia.

El sindicato conducido por Roberto Macho también informó que durante la negociación se acordó modificar la forma de cálculo del adicional por Mayor Horario para el personal de Rayos X y los licenciados en Bioimágenes. Según el sindicato, la nueva fórmula representa una mejora cercana al 40% respecto del esquema vigente.

Asimismo, las partes acordaron continuar en diciembre con una mesa técnica para discutir otros reclamos específicos vinculados a las condiciones laborales del sector.

Macho sostuvo que la nueva oferta fue consecuencia de la negociación mantenida durante la paritaria, aunque remarcó que todavía quedan reclamos pendientes.

Entre ellos mencionó la entrega de ropa de trabajo, el pago de productividad, el pase a planta de trabajadores y la continuidad de las discusiones técnicas sobre distintos aspectos laborales.

Administración Central

ATE también informó que, para los trabajadores de Administración Central, la propuesta contempla un 11% de incremento sobre el básico de revista, además de un 11% de aumento en el adicional 077 para las categorías comprendidas entre la clase 1 y la 8.

Mientras tanto, el sindicato comenzó un plebiscito en los lugares de trabajo para que los afiliados definan si aceptan o rechazan la oferta presentada por el Gobierno.

El resultado será comunicado este 16 de julio, cuando las partes vuelvan a reunirse en la Subsecretaría de Trabajo, en el marco de las negociaciones salariales correspondientes al segundo semestre de 2026.

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