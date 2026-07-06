Aumento de salario en julio: estos son los gremios que cerraron las mejores paritarias

Las paritarias de julio 2026 llegan con resultados muy diferentes entre los distintos gremios. Aunque la desaceleración de la inflación alimentó las expectativas de una recuperación del poder adquisitivo, los acuerdos salariales no fueron homogéneos y varios sectores continúan negociando mejoras o mantienen conflictos con empleadores y el Gobierno.

De cuánto será el aumento salarial en julio de 2026 para los albañiles de todo el país

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En este escenario, algunos sindicatos lograron aumentos por encima del promedio, además de bonos y sumas no remunerativas que impactarán en los haberes de julio. Estos son los gremios que recibirán un aumento de salario este mes y cuáles alcanzaron las recomposiciones más importantes.

El Sindicato del Seguro consiguió uno de los acuerdos salariales más importantes del año. Para la rama Generales y ART se pactó una suba del 19% en cuatro tramos , de los cuales resta cobrar un 4,5% en junio , otro 4,5% en agosto y un 5% en octubre .

Bonos, sumas no remunerativas y subas escalonadas marcarán los salarios que se cobrarán durante julio.

En tanto, para la rama Vida y Retiro se acordó un incremento total del 19,5% , con aumentos pendientes del 5% en junio , 5% en agosto y 4,5% en octubre .

La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó una mejora salarial acumulada del 16,83% entre marzo y agosto de 2026. Durante julio los trabajadores cobrarán un 1,5% de aumento , junto con una suma no remunerativa de $85.000 , mientras que en agosto se aplicará un incremento del 7,28% al salario básico.

Papeleros

La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCyQ) cerró un acuerdo que establece un incremento del 13% sobre salarios básicos, adicionales, viáticos y subsidios para la rama Envases del Convenio Colectivo 719/15, vigente entre marzo y julio.

Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios acordó una actualización que completa un incremento del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026.

En julio los trabajadores percibirán un 1,5% de aumento, además de una suma no remunerativa de $30.000. A esto se suma un plus por presentismo para quienes realizan la distribución de bebidas de Coca-Cola y Quilmes durante el Mundial de la FIFA 2026.

Alimentación

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) acordó el pago de sumas no remunerativas de $120.000 durante mayo, junio y julio, además de nuevas escalas salariales con un incremento del 9% que comenzará a regir desde agosto.

Algunos sindicatos lograron las mayores recomposiciones salariales del año, mientras otros siguen negociando.

Qué otros gremios cobrarán aumento de salario durante julio

Además de los sectores que obtuvieron las mayores recomposiciones, otros gremios también percibirán aumentos en los salarios de julio como parte de las paritarias vigentes.

Aceiteros

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo acordaron elevar el salario básico inicial a $2.578.400 desde el 1° de julio, mientras que en septiembre el piso salarial llegará a $2.719.040. Además, se abonará el retroactivo correspondiente a mayo y junio.

Construcción

La UOCRA y la UECARA firmaron una recomposición salarial acumulativa del 6,1% en tres tramos. En julio se aplicará un 2% de aumento sobre los salarios de junio y las partes volverán a reunirse el 20 de julio para revisar la evolución de la negociación.

Empleados estatales

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó una actualización salarial del 6,64% para el trimestre junio-agosto. El acuerdo contempla un 2,2% de aumento en julio y un bono remunerativo de $50.000 que se pagará en agosto.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta presentada por el Gobierno nacional.

Empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) mantiene vigente el acuerdo que prevé el pago del 1,5% pendiente de junio y la continuidad de las sumas no remunerativas que alcanzan los $120.000. Además, distintas ramas del convenio seguirán aplicando los incrementos escalonados previstos para julio.

Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) aplicará un 2% de aumento en julio, acompañado por un bono mensual complementario de $90.000, como parte del acuerdo alcanzado para clínicas, sanatorios, geriátricos, centros de diagnóstico y hospitales de comunidad.