30 de junio de 2026 - 09:03

Pensiones No Contributivas: cuánto cobran en julio tras el aumento confirmado por ANSES

ANSES confirmó los nuevos montos de las PNC para julio de 2026. Conocé cuánto cobran los pensionados con el aumento, el bono y el medio aguinaldo.

ANSES actualizó los montos de las Pensiones No Contributivas para julio de 2026 e informó cuánto cobrará cada grupo de beneficiarios.

ANSES actualizó los montos de las Pensiones No Contributivas para julio de 2026 e informó cuánto cobrará cada grupo de beneficiarios.

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Los Andes | Redacción Economía
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Además del incremento, los pensionados que perciben haberes mínimos recibirán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. De esta manera, ya se conocen cuánto cobran con el aumento los beneficiarios de las distintas prestaciones que administra ANSES.

PNC Discapacidad
Los titulares de PNC recibir&aacute;n un aumento del 2,3%, el bono extraordinario de $70.000 y, seg&uacute;n corresponda, el medio aguinaldo.

Los titulares de PNC recibirán un aumento del 2,3%, el bono extraordinario de $70.000 y, según corresponda, el medio aguinaldo.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivasde ANSES con el aumento de julio de 2026

Los nuevos valores confirmados por ANSES alcanzan a las distintas Pensiones No Contributivas (PNC), que recibirán el aumento del 2,3% junto con el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

En el caso de las PNC por Invalidez y Vejez, los titulares cobrarán:

  • Haber básico: $288.392,53.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Monto total: $358.392,53.

Por su parte, las beneficiarias de la Pensión para Madres de 7 Hijos, prestación que equivale al 100% de la jubilación mínima, percibirán:

  • Haber básico: $411.989,32.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Monto total: $481.989,32.
Anses / Jubilados

Además, continuarán siendo compatibles con el cobro de la Tarjeta Alimentar, según las condiciones vigentes.

En tanto, quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán:

  • Haber básico: $329.591,46.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Monto total: $399.591,46.

Los beneficiarios que residen en Río Negro y Neuquén accederán a montos superiores por la aplicación del adicional del 40% por Zona Austral, establecido en la Ley 19.485.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de las PNC

Los titulares de las PNC pueden verificar la fecha y el lugar de cobro a través de Mi ANSES, tanto desde la página web como desde la aplicación oficial para teléfonos celulares.

Para realizar la consulta desde el sitio web es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse al menú Cobros y seleccionar la opción "Consultar fecha y medio de cobro", donde se informará el día y el lugar de acreditación de la prestación.

Quienes prefieran utilizar la aplicación Mi ANSES deberán iniciar sesión con sus datos, ingresar a Mis Datos y luego acceder a Mis Fechas de Cobro. Allí también podrán consultar el estado de la prestación, revisar el detalle de la orden de pago y verificar las retenciones obligatorias correspondientes antes del inicio del calendario de pagos de julio.

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