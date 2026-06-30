Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué vivienda podés construir con una cuota de $1.836.893

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción ofrecen hasta 30 años de plazo, financian hasta el 75% del proyecto y se ajustan por UVA.

El crédito incorpora la opción de adherir al tope por CVS.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única permiten financiar proyectos de gran escala, aunque requieren ingresos elevados para acceder. En este caso, la cuota supera ampliamente el millón de pesos y el financiamiento está pensado para familias con alta capacidad de pago.

El préstamo se otorga en UVA y, en esta simulación, incorpora la opción de tope por CVS, un mecanismo disponible para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y buscan limitar el impacto de los aumentos de la cuota cuando la evolución de la UVA supera la variación de los salarios.

Qué vivienda podés construir con una cuota de $1.836.893 Con una cuota inicial de $1.836.893, el simulador del Banco Nación permite financiar la construcción de una vivienda de $270.000.000, mediante un crédito de $200.000.000 a 20 años.

El préstamo cubre el 74% del valor del proyecto. La cuota equivale a 910,77 UVAs, con una unidad valuada en $2.016,85. El monto financiado representa 99.164,54 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 133.872,13 UVAs.

image La línea está destinada a la construcción de una vivienda única. Para acceder a este crédito, el banco exige ingresos netos por $7.347.570 mensuales entre titulares y codeudores. Además, los titulares deben acreditar como mínimo $3.673.785, ya que sus ingresos deben representar al menos el 50% del total requerido.