30 de junio de 2026 - 10:17

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué vivienda podés construir con una cuota de $1.836.893

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción ofrecen hasta 30 años de plazo, financian hasta el 75% del proyecto y se ajustan por UVA.

El crédito incorpora la opción de adherir al tope por CVS.

El crédito incorpora la opción de adherir al tope por CVS.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única permiten financiar proyectos de gran escala, aunque requieren ingresos elevados para acceder. En este caso, la cuota supera ampliamente el millón de pesos y el financiamiento está pensado para familias con alta capacidad de pago.

Leé además

La cuota inicial de esta simulación supera los $1,1 millones mensuales.

Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para una vivienda con cuota de $1.130.00
El préstamo está destinado a proyectos de construcción de vivienda única.

Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 140 millones de pesos

El préstamo se otorga en UVA y, en esta simulación, incorpora la opción de tope por CVS, un mecanismo disponible para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y buscan limitar el impacto de los aumentos de la cuota cuando la evolución de la UVA supera la variación de los salarios.

Qué vivienda podés construir con una cuota de $1.836.893

Con una cuota inicial de $1.836.893, el simulador del Banco Nación permite financiar la construcción de una vivienda de $270.000.000, mediante un crédito de $200.000.000 a 20 años.

El préstamo cubre el 74% del valor del proyecto. La cuota equivale a 910,77 UVAs, con una unidad valuada en $2.016,85. El monto financiado representa 99.164,54 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 133.872,13 UVAs.

image
La l&iacute;nea est&aacute; destinada a la construcci&oacute;n de una vivienda &uacute;nica.

La línea está destinada a la construcción de una vivienda única.

Para acceder a este crédito, el banco exige ingresos netos por $7.347.570 mensuales entre titulares y codeudores. Además, los titulares deben acreditar como mínimo $3.673.785, ya que sus ingresos deben representar al menos el 50% del total requerido.

Al adherir al tope por CVS, el crédito mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 8,39% TNA y 8,73% TEA, debido al costo adicional de la prima que incorpora esta opción.

Requisitos y condiciones para acceder al crédito

Para solicitar esta línea destinada a la construcción de vivienda única, el Banco Nación establece los siguientes requisitos:

  • Ingresos: se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores (padres, hijos o hermanos). Los titulares deben aportar al menos el 50% de los ingresos exigidos.
  • Antigüedad laboral:
    • Empleados: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
    • Contratados: 4 años de actividad.
    • Autónomos: 2 años desde la primera declaración jurada.
    • Monotributistas: 2 años de actividad y 1 año en la categoría vigente.
  • Documentación:
    • DNI de titulares y codeudores.
    • Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos.
    • Constancias impositivas y certificaciones contables para trabajadores independientes.
  • Condiciones del préstamo:
    • Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.
    • Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial, con una comisión del 4%, salvo las excepciones previstas por la entidad.
    • Opción de adherir al tope por CVS, que incorpora una prima para limitar el crecimiento de la cuota cuando la actualización por UVA supera la variación del índice salarial.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La negociación paritaria continúa sin definición y los trabajadores metalúrgicos percibirán en julio los mismos salarios que en los meses anteriores.

Paritaria UOM: cuánto cobrarán los trabajadores metalúrgicos en julio

Por Redacción Economía
La construcción de una casa donde el 90% de la materia fue moldeada y levantada por las propias manos de su creador.

La casa entre las cepas de Mendoza: Cómo una herencia familiar se transformó en un laboratorio espacial

Por Matías Carretero
ANSES actualizó los montos de las Pensiones No Contributivas para julio de 2026 e informó cuánto cobrará cada grupo de beneficiarios.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobran en julio tras el aumento confirmado por ANSES

Por Redacción Economía
Aumentan las jubilaciones desde julio: cuánto cobrarán el haber mínimo, la PBU y la PUAM

Oficializaron el aumento de las jubilaciones desde julio: la mínima quedó en $411.989

Por Redacción Economía