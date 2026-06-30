Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué vivienda podés construir con una cuota de $1.836.893

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única permiten financiar proyectos de gran escala, aunque requieren ingresos elevados para acceder. En este caso, la cuota supera ampliamente el millón de pesos y el financiamiento está pensado para familias con alta capacidad de pago.
El préstamo se otorga en UVA y, en esta simulación, incorpora la opción de tope por CVS, un mecanismo disponible para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y buscan limitar el impacto de los aumentos de la cuota cuando la evolución de la UVA supera la variación de los salarios.
Qué vivienda podés construir con una cuota de $1.836.893
Con una cuota inicial de $1.836.893, el simulador del Banco Nación permite financiar la construcción de una vivienda de $270.000.000, mediante un crédito de $200.000.000 a 20 años.
El préstamo cubre el 74% del valor del proyecto. La cuota equivale a 910,77 UVAs, con una unidad valuada en $2.016,85. El monto financiado representa 99.164,54 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 133.872,13 UVAs.
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La línea está destinada a la construcción de una vivienda única.
Para acceder a este crédito, el banco exige ingresos netos por $7.347.570 mensuales entre titulares y codeudores. Además, los titulares deben acreditar como mínimo $3.673.785, ya que sus ingresos deben representar al menos el 50% del total requerido.
Al adherir al tope por CVS, el crédito mantiene una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 8,39% TNA y 8,73% TEA, debido al costo adicional de la prima que incorpora esta opción.
Requisitos y condiciones para acceder al crédito
Para solicitar esta línea destinada a la construcción de vivienda única, el Banco Nación establece los siguientes requisitos:
- Ingresos: se pueden sumar hasta dos titulares y dos codeudores (padres, hijos o hermanos). Los titulares deben aportar al menos el 50% de los ingresos exigidos.
- Antigüedad laboral:
- Empleados: 1 año de antigüedad y 6 meses en el empleo actual.
- Contratados: 4 años de actividad.
- Autónomos: 2 años desde la primera declaración jurada.
- Monotributistas: 2 años de actividad y 1 año en la categoría vigente.
- Documentación:
- DNI de titulares y codeudores.
- Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos.
- Constancias impositivas y certificaciones contables para trabajadores independientes.
- Condiciones del préstamo:
- Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.
- Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial, con una comisión del 4%, salvo las excepciones previstas por la entidad.
- Opción de adherir al tope por CVS, que incorpora una prima para limitar el crecimiento de la cuota cuando la actualización por UVA supera la variación del índice salarial.