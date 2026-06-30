Paritaria UOM: cuánto cobrarán los trabajadores metalúrgicos en julio

Los trabajadores metalúrgicos cobrarán en julio de 2026 con los mismos salarios que percibieron durante abril, mayo y junio. La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM ) continúa sin una nueva actualización y, hasta el momento, no hubo un acuerdo entre el gremio y las cámaras empresarias para modificar las escalas vigentes.

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Como consecuencia, las empresas liquidarán los haberes con los valores establecidos en el último convenio, mientras las negociaciones permanecen abiertas. Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) tampoco registrará cambios hasta que se firme un nuevo acuerdo salarial.

La negociación paritaria entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias sigue sin una definición, por lo que los trabajadores metalúrgicos no recibirán aumentos durante julio de 2026 . En consecuencia, los salarios continuarán liquidándose con la misma base aplicada durante abril, mayo y junio.

La falta de un nuevo acuerdo entre la UOM y las cámaras empresarias mantiene vigentes las escalas salariales del último convenio.

Las escalas corresponden al último acuerdo firmado para el período abril de 2025-marzo de 2026 , que alcanza a la Rama 17 de la actividad metalmecánica, con excepción de la Rama 21 , correspondiente al sector siderúrgico.

El convenio fue firmado por el secretario general de la UOM, Abel Furlán , junto con representantes de las cámaras ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR, AFAC y CAMIMA .

En relación con la demora en la negociación, desde el sector señalaron que "la falta de actualización salarial también está relacionada con la situación institucional que atraviesa el sindicato". Además, explicaron que "la intervención judicial que afecta a la UOM ralentizó la discusión de nuevas paritarias y complicó el avance de las negociaciones".

Escala salarial de los trabajadores metalúrgicos en julio de 2026

Con la escala vigente, estos serán los salarios que percibirán los trabajadores durante julio.

Personal mensualizado

Grupo "A" – Administrativo

Administrativo 1°: $833.257,48

$833.257,48 Administrativo 2°: $924.732,49

$924.732,49 Administrativo 3°: $1.067.759,96

$1.067.759,96 Administrativo 4°: $1.166.170,85

Grupo "B" – Técnico

Técnico 1°: $833.257,48

$833.257,48 Técnico 2°: $924.875,28

$924.875,28 Técnico 3°: $988.568,62

$988.568,62 Técnico 4°: $1.121.394,56

$1.121.394,56 Técnico 5°: $1.166.216,36

$1.166.216,36 Técnico 6°: $1.276.880,99

Grupo "C" – Auxiliar

Auxiliar 1°: $801.577,24

$801.577,24 Auxiliar 2°: $872.358,95

$872.358,95 Auxiliar 3°: $992.754,70

Argentina tiene el salario pretendido más alto de la región: 1.292 dólares Mientras siguen las negociaciones, las empresas liquidarán los haberes de julio con los valores establecidos en el acuerdo salarial vigente. IA

Personal jornalizado (valor por hora)

Categoría General Ingresante: $4.313,43

$4.313,43 Operario Calificado: $4.672,74

$4.672,74 Medio Oficial: $5.036,08

$5.036,08 Operario Especializado: $5.387,45

$5.387,45 Operario Especializado Múltiple: $5.695,63

$5.695,63 Oficial: $5.958,84

$5.958,84 Oficial Múltiple: $6.418,60

$6.418,60 Operador CNC (Oficial Superior): $6.418,60

$6.418,60 Oficial Múltiple Superior: $6.868,42

Además, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) continúa fijado en $1.036.390 mensuales. Ese monto contempla conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no incluye horas extras ni impacta sobre las indemnizaciones.

Cómo sigue la negociación paritaria de la UOM

La negociación entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias permanece abierta y todavía no existe una propuesta oficial de aumento salarial para los próximos meses. Hasta que ambas partes alcancen un nuevo acuerdo, las empresas seguirán liquidando los haberes con las escalas actualmente vigentes.

Desde el gremio sostienen que el conflicto salarial también está atravesado por la situación institucional de la organización sindical. En ese contexto, la conducción de la UOM ratificó su rechazo a la intervención judicial y mantiene su postura frente a esa medida, mientras continúan las conversaciones con el sector empresario.

Por ahora, los trabajadores metalúrgicos deberán esperar una nueva instancia de negociación para conocer si habrá una actualización salarial que modifique los montos vigentes o si las escalas continuarán sin cambios durante los próximos meses.