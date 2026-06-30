30 de junio de 2026 - 11:35

El Gobierno gana tiempo: HIDISA seguirá operando el complejo hidroeléctrico Diamante hasta diciembre

La Secretaría de Energía extendió la concesión de la empresa mendocina mientras avanza el proceso de licitación nacional e internacional para definir al nuevo operador. La prórroga regirá hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que se adjudique el contrato definitivo.

El Gobierno prorrogó la concesión de HIDISA en el complejo hidroeléctrico Diamante hasta diciembre de 2026

El Gobierno prorrogó la concesión de HIDISA en el complejo hidroeléctrico Diamante hasta diciembre de 2026

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Secretaría de Energía resolvió prorrogar la concesión de la empresa Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA), que continuará a cargo de la operación del complejo hidroeléctrico sobre el río Diamante, en Mendoza, mientras avanza el proceso para adjudicar una nueva concesión.

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La medida, oficializada este martes mediante la Resolución 145/2026 publicada en el Boletín Oficial, establece que la empresa seguirá operando las centrales hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta que se concrete la adjudicación de una nueva concesión a través de un concurso público nacional e internacional, lo que ocurra primero.

Para hacer efectiva la prórroga, HIDISA deberá presentar una carta de adhesión dentro de los cinco días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la resolución. En caso de no aceptar la extensión, la empresa estará obligada a mantener la generación de energía eléctrica durante al menos 90 días corridos, a fin de garantizar la continuidad del servicio mientras el Estado Nacional implementa un esquema de transición.

Desde el Gobierno nacional explicaron que la decisión busca preservar la seguridad de las personas, los bienes y la infraestructura del sistema hidroeléctrico del río Diamante durante el proceso licitatorio. Además, señalaron que la elaboración de los pliegos, la definición de las normas de manejo de aguas y la identificación de las inversiones necesarias para extender la vida útil de las centrales demandan más tiempo, por lo que resulta indispensable extender el contrato vigente.

La resolución también establece que HIDISA deberá mantener una garantía de cumplimiento contractual de al menos un millón de dólares, presentar un inventario actualizado de bienes y equipos cada cuatro meses y permitir el acceso a las instalaciones de los potenciales oferentes interesados en participar de la futura licitación.

En tanto, el esquema de pago de regalías a la provincia de Mendoza continuará vigente bajo los acuerdos existentes entre la Secretaría de Energía y el Gobierno provincial. La Subsecretaría de Energía Eléctrica seguirá desempeñando el rol de veedora del sistema hidroeléctrico durante todo el período de transición.

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