Consultoras estiman que la inflación seguirá a la baja y anticipan que la de junio sería inferior al 2%

Los relevamientos de Econviews, LCG y Analytica mostraron una moderación en la evolución de los alimentos durante las últimas semanas del mes, lo que podría reflejarse en el índice general.

La inflación de junio habría registrado una nueva desaceleración mensual y podría ubicarse por debajo del 2%, de acuerdo con las proyecciones de distintas consultoras privadas, que detectaron una menor presión de los precios en el rubro alimentos y bebidas, uno de los componentes con mayor incidencia sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luego del 3,4% de marzo, el nivel más elevado de los últimos doce meses, la evolución de los precios comenzó a moderarse en abril y mayo. Esa tendencia, según las estimaciones privadas relevadas, se habría mantenido durante junio.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectaba una inflación del 2,1% para el sexto mes del año y preveía que el índice recién perforaría el umbral del 2% en agosto. Sin embargo, los datos más recientes sobre la evolución de los alimentos abren la posibilidad de que esa previsión sea corregida a la baja cuando se publique el próximo informe.

inflación supermercado precios alimentos Alimentos y bebidas moderaron las subas y la inflación de junio habría bajado del 2%. Web Qué anticipan las principales consultoras La consultora Econviews detectó que, durante la cuarta semana de junio, los precios de una canasta de alimentos y bebidas en supermercados aumentaron 0,2%, por debajo del 0,3% registrado en la semana anterior. En ese período se destacaron las subas de embutidos (+2,6%) y la baja de bebidas (-0,8%), mientras que el incremento acumulado de las últimas cuatro semanas descendió al 1,1%.

Por su parte, LCG informó que su relevamiento no registró variaciones en alimentos y bebidas durante la última semana del mes. Según la consultora, el aumento de verduras (+1,7%) y bebidas (+0,9%) fue compensado por las caídas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%), lo que permitió que la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubicara en 1,5%, unos 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de mayo.

En tanto, Analytica estimó una suba semanal de 0,1% en alimentos y bebidas y calculó que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,4%. Para el índice general de junio, la consultora proyectó una inflación de 1,8%. Inflación y precios de alimentos en los supermercados La inflación mantendría su tendencia descendente tras el pico registrado en marzo. Los Andes Los rubros con mayores variaciones De acuerdo con el relevamiento de Analytica, durante junio las mayores subas se registraron en verduras (+5,3%) y aguas, gaseosas y jugos (+2,4%), mientras que las principales bajas correspondieron a frutas (-2,3%) y pescados y mariscos (-1,9%). La evolución de estos rubros será determinante para el resultado final del IPC de junio, cuyo dato oficial será difundido próximamente por el organismo estadístico nacional.