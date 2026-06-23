23 de junio de 2026 - 20:34

Los salarios registrados subieron 3,5% en abril y le ganaron a la inflación: el dato que preocupa

Así lo informó este martes el Indec en su último informe. El impulso llegó desde el sector privado formal, donde los salarios avanzaron 4%.

Los salarios le ganaron a la inflación, según datos oficiales.

Los salarios le ganaron a la inflación, según datos oficiales.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los salarios registrados crecieron por encima de la inflación en abril y mostraron una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los ingresos aumentaron 3,5% en el mes, frente a una suba de precios del 2,6%.

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En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 36,9%, como consecuencia de los incrementos de 29,3% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 69,6% en el sector privado no registrado.

El principal impulso llegó desde el sector privado formal, donde los salarios avanzaron 4% durante el cuarto mes del año. En contraste, los empleados del sector público tuvieron una actualización más moderada, con un incremento promedio del 2,3%, según la información publicada este martes.

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Con este resultado, los haberes de los trabajadores recuperaron parte del terreno perdido en los meses previos. La mejora real fue de 0,85% y puso fin a una serie de caídas del poder de compra que se arrastraba desde septiembre de 2025.

El dato negativo que enoja a los trabajadores formales

El buen dato de abril es opacado si se observa el balance del primer cuatrimestre del 2026. Cabe mencionar que en los primeros cuatro meses del año, el total del sector registrado acumuló una suba de 10,7%. Esto equivale a un porcentaje menor al dato del IPC en el mismo periodo, el cual fue de 12,3%.

En tanto, los trabajadores formales tienen en claro que en el cuatrimestre terminaron con una pérdida real en sus ingresos, por lo que dato positivo de abril queda en segundo plano. No obstante, se confirma la recuperación.

Empleo público: diferencias entre la provincia y la nación

Dentro del empleo público también se observaron diferencias. Los trabajadores de la administraciones provinciales registraron una suba salarial de 2,5% en abril, mientras que los empleados del sector público nacional tuvieron una actualización del 1,6%

La brecha entre ambos niveles del Estado responde a distintos ritmos de negociación salarial y disponibilidad presupuestaria. Se trata de una tendencia que el indicador viene reflejando de manera sostenida en los últimos meses.

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