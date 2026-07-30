El récord de exportaciones que logró la industria argentina del software: de cuánto es el salario promedio

Las exportaciones de la industria argentina del software alcanzaron un nuevo récord en el último año con un acumulado que trepó a 2.848 millones de dólares, el mayor registro anual desde que existen mediciones y un crecimiento interanual del 11,4%. Además, un sector con salarios que sorprenden por encima de la acumulación inflacionaria.

Las exportaciones crecieron 24% en junio y el superávit comercial alcanzó su mejor nivel del año

Los datos surgen del reciente informe del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI) , presentado por la Cámara de la Industria Argentina del Software ( CESSI ) , con los principales indicadores laborales, salariales y de actividad del sector, correspondientes al primer trimestre de 2026.

El relevamiento confirma el rol estratégico de la industria del software como uno de los principales motores de la economía del conocimiento en Argentina.

Durante el primer trimestre del 2026, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de USD 744 millones, mientras que el acumulado de los últimos 12 meses llegó a USD 2.848 millones, el mayor registro para un período anual y un crecimiento interanual del 11,4%.

Talento nacional que se muestra en el mundo: Argentina Tech Hub, en el marco de la NY Tech Week 2026.

Además, en los últimos diez años las exportaciones del sector se duplicaron (106%), consolidando al software como uno de los principales generadores de divisas dentro de los Servicios Basados en el Conocimiento.

Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas de software, concentrando el 49,1% de los ingresos provenientes del exterior, seguido por España (14,7%) y Uruguay (10,7%).

Se viene una nueva edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISOL) a Mendoza Flisol 2026

En paralelo, el salario promedio del sector ascendió a $3.738.000 en marzo de 2026, con un incremento del 37,2% en los últimos doce meses, superando la inflación del período y ubicándose un 110% por encima del salario promedio de la economía argentina.

En materia de empleo, la industria registró 162.598 puestos de trabajo al cierre del primer trimestre y así el sector continúa liderando la generación de empleo en la economía argentina, con más de 65.000 nuevos puestos creados en la última década, muy por encima del resto de las actividades privadas.

"La industria del software sigue demostrando su capacidad de adaptación. En un contexto donde la inteligencia artificial está redefiniendo procesos y modelos de negocio, el sector continúa generando divisas, sosteniendo empleo de calidad y aumentando su competitividad internacional. Los desafíos ya no pasan por la inflación, sino por acelerar la innovación, ampliar mercados y responder a una demanda cada vez más exigente", dijo Pablo Fiuza, presidente de CESSI y CEO & Fundador de Qservices.

En los últimos diez años las exportaciones del sector se duplicaron (106%), consolidando al software como uno de los principales generadores de divisas dentro de los Servicios Basados en el Conocimiento.

Al primer trimestre de 2026, la industria del software registró 162.598 empleos, con una leve disminución trimestral del 0,5%, en línea con el comportamiento del empleo privado registrado.

No obstante, la perspectiva de largo plazo continúa siendo positiva, según el informe: entre 2015 y 2025 el software generó 65.398 nuevos puestos de trabajo, convirtiéndose en la actividad económica que más empleo creó en Argentina durante la última década. En ese mismo período, el empleo del sector creció 67,3%, frente a apenas 1,2% del empleo privado total.

El salario promedio en el sector del software

El salario promedio del sector alcanzó en marzo los $3.738.000, con un incremento interanual del 37,2%, superior a la inflación acumulada del período (32,6%).

Asimismo, el salario promedio de la industria del software más que duplica (110%) al promedio de las remuneraciones registradas de la economía argentina, consolidando al sector entre los de mayor nivel salarial del país.

El informe refleja además un cambio en las preocupaciones de las empresas del sector. Si bien los costos salariales continúan ocupando el primer lugar entre los desafíos, la inflación dejó de ser una problemática central y fue reemplazada por la demanda de bienes y servicios tecnológicos.

Al mismo tiempo, la disponibilidad de talento especializado, históricamente el principal obstáculo para el crecimiento de la industria, descendió al quinto lugar entre las preocupaciones de las compañías, reflejando una evolución en las prioridades del ecosistema.