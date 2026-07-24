Cómo reaccionó el Gobierno argentino a los nuevos aranceles de Donald Trump

La administración de Donald Trump oficializó un nuevo esquema de aranceles que impone tasas de entre el 10% y el 12,5% a sesenta socios comerciales. En este complejo escenario de "guerra comercial", la Argentina ha logrado posicionarse en el escalón más favorable, manteniendo el arancel base mínimo del 10% y preservando las excepciones negociadas previamente.

Estados Unidos impuso aranceles del 25% a Brasil y Milei le dio su aval

Desde la Casa Rosada interpretan que este resultado es un fruto directo del alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump . Según fuentes oficiales, la relación personal y estratégica entre ambos mandatarios facilitó que el país conservara el tratamiento preferencial obtenido en el entendimiento firmado el pasado febrero en Washington.

La nueva base legal utilizada por Estados Unidos para sostener este esquema se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 , orientada a combatir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso .

Argentina logró la tasa mínima del 10% precisamente por contar con leyes y compromisos bilaterales para prohibir este tipo de prácticas, a diferencia de otros socios regionales como Brasil, que recibió un arancel del 12,5% más gravámenes adicionales en ciertos rubros.

El beneficio más tangible para la economía local es el mantenimiento de arancel cero para 1.675 productos argentinos , una medida que permitiría recuperar exportaciones por un valor estimado de US$1.013 millones . Estos productos no se verán afectados por el nuevo mecanismo del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

A pesar de las señales positivas, el Gobierno nacional ha optado por bajar el tono y actuar con prudencia respecto a la implementación integral del acuerdo comercial. En el Ejecutivo reconocen que aún dependen de definiciones jurídicas y regulatorias en Estados Unidos que no están totalmente garantizadas.

Por este motivo, se ha decidido postergar el tratamiento parlamentario del acuerdo y de iniciativas sensibles como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), esperando que Washington complete primero la instrumentación formal del texto.

La estrategia oficial es analizar el vínculo como un "paquete integral" y no solo arancelario. Para reforzar este camino, el presidente Milei prepara un nuevo viaje a Estados Unidos en octubre, donde participará en un foro en Washington por el Mes de la Herencia Hispana.

Este encuentro servirá para mantener abierto el canal político directo con la Casa Blanca y monitorear la evolución de un acuerdo que la Argentina considera central para su política exterior y económica del segundo semestre.