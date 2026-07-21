Las exportaciones crecieron 24% en junio y el superávit comercial alcanzó su mejor nivel del año

Las exportaciones argentinas volvieron a mostrar un fuerte dinamismo en junio . De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , las ventas al exterior alcanzaron los USD 9.055 millones, un 24,5% más que en el mismo mes de 2025 , mientras que las importaciones crecieron un 7,3%, hasta los USD 6.861 millones.

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Como consecuencia, la balanza comercial registró un superávit de USD 2.194 millones , unos USD 1.314 millones por encima del obtenido un año antes. El intercambio total de bienes (exportaciones más importaciones) llegó a USD 15.916 millones, el mayor valor mensual desde agosto de 2022 y el trigésimo primer mes consecutivo con saldo positivo.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones, favorecidas tanto por un aumento de las cantidades comercializadas como por una mejora de los precios internacionales . En cambio, en las importaciones el incremento respondió exclusivamente al alza de los precios, ya que el volumen importado retrocedió respecto de junio del año pasado.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) continuaron siendo el principal rubro exportador , con ventas por USD 3.344 millones y un crecimiento interanual del 31,6%. El avance estuvo explicado principalmente por mayores embarques de grasas y aceites, residuos de la industria alimentaria y carnes.

También se destacaron las manufacturas de origen industrial (MOI), que crecieron 31,4% interanual hasta USD 2.418 millones, impulsadas por productos químicos y metales comunes. Por su parte, las exportaciones de combustibles y energía aumentaron 31,1%, alcanzando USD 1.406 millones, favorecidas por mayores ventas de petróleo crudo y combustibles. Los productos primarios mostraron una suba más moderada, del 3,6%.

Qué pasó con las importaciones

Del lado de las compras externas, el principal destino de los dólares fueron los bienes intermedios, con USD 2.344 millones, seguidos por los bienes de capital (USD 1.119 millones) y las piezas y accesorios para bienes de capital (USD 1.094 millones). En contraste, las importaciones de vehículos automotores de pasajeros retrocedieron 10,6% respecto de junio de 2025.

En términos desestacionalizados, las exportaciones cedieron 0,9% frente a mayo, mientras que las importaciones aumentaron 3,4%, lo que refleja una moderación en el ritmo exportador y una recuperación de las compras externas durante el sexto mes del año.

Brasil y China siguieron al frente

Brasil continuó siendo el principal socio comercial de la Argentina en junio, con exportaciones por USD 1.176 millones e importaciones por USD 1.417 millones. China ocupó el segundo lugar, con ventas argentinas por USD 943 millones y compras por USD 1.502 millones, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos e India completaron el grupo de los principales destinos y orígenes del comercio exterior argentino.