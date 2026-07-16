La minería argentina alcanzó exportaciones récord por USD 6.000 millones y busca resolver su déficit energético

La minería argentina atraviesa uno de los momentos de mayor expansión de los últimos años, impulsada por el crecimiento de los proyectos de litio , el regreso del cobre a gran escala y el sostenimiento de la producción de oro y plata. En ese contexto, un informe de Aggreko indica que el sector alcanzó exportaciones récord por USD 6.000 millones durante 2025 , consolidándose como una de las principales actividades generadoras de divisas del país.

El estudio también advierte que el crecimiento de la minería enfrenta un desafío estructural, la infraestructura energética. La ubicación de los principales proyectos de litio y cobre en regiones andinas alejadas de los grandes centros eléctricos obliga a desarrollar soluciones de generación y transmisión que permitan sostener la expansión de la actividad.

El informe sostiene que Argentina fortaleció un ciclo de expansión minera impulsado por el desarrollo del litio , el regreso de los proyectos de cobre y la continuidad de la producción de oro y plata. Según el documento, entre 2024 y 2025 el país registró niveles récord de exploración y las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.000 millones , mientras que los minerales ya representan entre el 7% y el 10% del total exportado por la economía nacional.

El reporte también señala que el crecimiento del sector está acompañado por un mayor interés de empresas internacionales en el litio y por el avance de iniciativas vinculadas al cobre , aunque advierte que la competitividad dependerá de resolver los desafíos operativos y energéticos que enfrentan los nuevos desarrollos mineros.

En ese escenario, José Albornoz Farías, gerente regional del Segmento Minería de Aggreko para Latinoamérica , afirmó: "América Latina es un actor indispensable para el suministro de los recursos críticos necesarios para la transición energética global. No obstante, el debate internacional ya no se limita al volumen de mineral producido, sino que se enfoca en la capacidad del sector para reducir sus impactos. El gran desafío de la industria en la región es conciliar el aumento de la producción con una gestión socioambiental rigurosa. Esto es indispensable para garantizar la legitimidad del negocio ante los inversores internacionales".

Por su parte, Lucía Mejuto, Business Development Manager de Aggreko para Argentina, explicó: "La minería argentina experimenta una curva de crecimiento sostenida, pero el déficit de infraestructura de transmisión en las zonas de explotación requiere una planificación energética estratégica. En yacimientos de gran altitud, la generación térmica diésel sigue siendo la base principal para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro. Para acompañar esta expansión de forma sostenible, el sector está adoptando innovaciones en eficiencia y ventilación inteligente. El próximo paso clave de la industria será la implementación de soluciones híbridas que optimicen los costos energéticos y reduzcan la dependencia de combustibles fósiles".

La infraestructura energética será determinante para el futuro de la minería

El informe remarca que la disponibilidad de energía dejó de ser un aspecto complementario para convertirse en un factor central de la competitividad minera. En Argentina, gran parte de los proyectos de litio y cobre se ubican en zonas cordilleranas alejadas del sistema eléctrico, por lo que muchas operaciones necesitan construir líneas de alta tensión o implementar sistemas propios de generación para garantizar un suministro continuo.

Además, el documento destaca que las empresas avanzan en la incorporación de ventilación inteligente, automatización de procesos, monitoreo en tiempo real y soluciones híbridas que combinan distintas fuentes de energía para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Estas tecnologías buscan responder al crecimiento de la demanda energética sin perder de vista los objetivos ambientales y la continuidad de las operaciones en regiones remotas.

Como conclusión, el estudio sostiene que el potencial del litio y el cobre posiciona a Argentina como un proveedor estratégico de minerales para la transición energética global. Sin embargo, advierte que sostener ese crecimiento requerirá inversiones en infraestructura eléctrica, mayor planificación energética y soluciones tecnológicas que permitan acompañar la expansión de la minería en los próximos años.