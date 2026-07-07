7 de julio de 2026 - 21:25

La minería volvió a crecer en mayo y alcanzó uno de los mejores desempeños de la economía

La producción industrial minera mantuvo su tendencia positiva durante mayo, con incrementos tanto en la comparación interanual como mensual. Luis Caputo destacó "un nuevo récord" del indicador tendencia-ciclo.

Minería en Argentina.

Minería en Argentina.

Foto:

Pexels
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad minera mantuvo su ritmo de expansión durante mayo al registrar un incremento interanual del 9,2% en el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero), consolidando una tendencia positiva que también se refleja en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

Leé además

talento mendocino se destaca en la expo san juan minera

Talento mendocino se destaca en la Expo San Juan Minera

Por Redacción Economía
adriana schmutz, la mujer que abrio caminos para la mineria en mendoza

Adriana Schmutz, la mujer que abrió caminos para la minería en Mendoza

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y mayo el sector acumuló un crecimiento del 7,8% respecto del mismo período del año anterior. El aumento representa una mejora de 6,2 puntos porcentuales frente al desempeño registrado en igual tramo de 2025.

En la comparación con abril, la producción minera también mostró una evolución favorable, con una suba del 0,4%, mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,3%, reflejando la continuidad del proceso de crecimiento.

IPI minero nivel general.

IPI minero nivel general.

La extracción de sal encabezó el crecimiento del sector

Entre las distintas actividades relevadas, la extracción de sal fue la que mostró el mayor dinamismo, con un incremento interanual del 128,9% y un crecimiento acumulado del 98,4% en los primeros cinco meses del año.

También se destacaron otras subclases con importantes avances, entre ellas:

  • Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.
  • Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 54,2%.
  • Extracción de minerales metalíferos no ferrosos y de hierro: 41,9%.
  • Extracción de petróleo crudo: 19,2%.
  • Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras: 9,4%.
  • Extracción de gas natural: 5,5%.
  • Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: 3,4%.
  • Extracción de metales preciosos: 1,3%.
La actividad minera subió en mayo.

La actividad minera subió en mayo.

Algunas actividades registraron caídas durante mayo

No todas las ramas de la minería tuvieron un desempeño positivo. La mayor baja correspondió a Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, que retrocedió 21,4% respecto de mayo del año anterior.

También registraron descensos:

  • Extracción de rocas ornamentales: -19,7%.
  • Extracción de piedra caliza y yeso: -14,1%.
  • Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.

La minería continúa entre los motores del crecimiento económico

Pese a las diferencias entre las distintas actividades, la minería continúa posicionándose como uno de los sectores con mejor desempeño de la economía argentina. Junto con el agro y la energía, el sector mantiene una trayectoria expansiva que contribuye al crecimiento de la actividad económica.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado y sostuvo que la minería alcanzó "un nuevo récord histórico" en la medición de la serie tendencia-ciclo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

la mineria y la inteligencia artificial en pilares: casos de exito, manejo de datos y oportunidades

La minería y la inteligencia artificial en Pilares: casos de éxito, manejo de datos y oportunidades

ya podes descargar la nueva edicion de cuyo minero

Ya podés descargar la nueva edición de Cuyo Minero

Autoridades de la CaMen durante la celebración de aniversario de la entidad

La Cámara Mendocina de Empresas Mineras cumple 23 años y proyecta un futuro de inversión y minería sostenible

La startup liderada por Juan Marcelo Paz presentó NovoDM, un biopolímero desarrollado para ofrecer una alternativa más segura y sustentable a un reactivo clave de la industria minera.

Premio Pilares Startup Challenge: la innovación de Novomines que busca transformar la flotación minera