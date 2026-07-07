La minería volvió a crecer en mayo y alcanzó uno de los mejores desempeños de la economía

La actividad minera mantuvo su ritmo de expansión durante mayo al registrar un incremento interanual del 9,2% en el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) , consolidando una tendencia positiva que también se refleja en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y mayo el sector acumuló un crecimiento del 7,8% respecto del mismo período del año anterior. El aumento representa una mejora de 6,2 puntos porcentuales frente al desempeño registrado en igual tramo de 2025.

En la comparación con abril, la producción minera también mostró una evolución favorable, con una suba del 0,4% , mientras que la serie tendencia-ciclo avanzó 0,3% , reflejando la continuidad del proceso de crecimiento.

Entre las distintas actividades relevadas, la extracción de sal fue la que mostró el mayor dinamismo, con un incremento interanual del 128,9% y un crecimiento acumulado del 98,4% en los primeros cinco meses del año.

También se destacaron otras subclases con importantes avances, entre ellas:

Extracción y aglomeración de turba: 123,4%.

123,4%. Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 54,2%.

54,2%. Extracción de minerales metalíferos no ferrosos y de hierro: 41,9%.

41,9%. Extracción de petróleo crudo: 19,2%.

19,2%. Extracción y aglomeración de carbón y explotación de minas y canteras: 9,4%.

9,4%. Extracción de gas natural: 5,5%.

5,5%. Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: 3,4%.

3,4%. Extracción de metales preciosos: 1,3%.

La actividad minera subió en mayo. X / @INDECArgentina

Algunas actividades registraron caídas durante mayo

No todas las ramas de la minería tuvieron un desempeño positivo. La mayor baja correspondió a Servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, que retrocedió 21,4% respecto de mayo del año anterior.

También registraron descensos:

Extracción de rocas ornamentales: -19,7%.

-19,7%. Extracción de piedra caliza y yeso: -14,1%.

-14,1%. Extracción de arcilla y caolín: -13,1%.

La minería continúa entre los motores del crecimiento económico

Pese a las diferencias entre las distintas actividades, la minería continúa posicionándose como uno de los sectores con mejor desempeño de la economía argentina. Junto con el agro y la energía, el sector mantiene una trayectoria expansiva que contribuye al crecimiento de la actividad económica.

LA ACTIVIDAD MINERA ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN MAYO (y Paredes corta una pelota increíble!)



El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró una suba de 0,4% mensual sin estacionalidad y 9,2% interanual, acumulando un crecimiento de 7,8% en los… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 7, 2026

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado y sostuvo que la minería alcanzó "un nuevo récord histórico" en la medición de la serie tendencia-ciclo.