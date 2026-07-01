Premio Pilares Startup Challenge: la innovación de Novomines que busca transformar la flotación minera

El Ministerio de Producción de Mendoza , junto a Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza , realizó una nueva edición de Ciclo Pilares Tech , encuentro en el que se entregó el Premio Pilares Startup Challenge , una iniciativa destinada a reconocer a startups que desarrollan soluciones tecnológicas para desafíos concretos. En la categoría Minería y Energía Tech , el proyecto ganador fue Novomines , liderado por Juan Marcelo Paz .

La startup fue distinguida por el desarrollo de NovoDM , un biopolímero obtenido a partir de un subproducto de la industria forestal que busca reemplazar el hidrosulfuro de sodio (NaSH) , un reactivo ampliamente utilizado en la flotación selectiva de cobre y molibdeno. La tecnología apunta a reducir los riesgos para los trabajadores y disminuir el impacto ambiental sin perder eficiencia en el proceso minero.

El reconocimiento representa un impulso para que la empresa continúe con el desarrollo de su tecnología y avance hacia una nueva etapa de validación. En ese sentido, Paz aseguró: " El premio llegó en el momento justo. Representa para nosotros un respiro para seguir desarrollándolo. Nos da confianza de seguir apostando en algo en lo que creemos ".

El reconocimiento fue otorgado durante Pilares Tech, el encuentro organizado por el Ministerio de Producción de Mendoza, Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza.

Además, el emprendedor puso en valor el acompañamiento a los proyectos de base tecnológica y sostuvo: " Quiero agradecer a la Dirección de Emprendedores y Cooperativas por la realización del evento. Considero que son fundamentales para impulsar y visibilizar proyectos como el nuestro ".

La startup trabaja sobre uno de los procesos más importantes de la minería del cobre: la flotación selectiva , donde actualmente se emplea un reactivo que presenta desafíos tanto para la seguridad de los trabajadores como para el ambiente. Su propuesta busca ofrecer una alternativa más sustentable sin afectar la eficiencia del proceso.

Al explicar el contexto de la industria, Juan Marcelo Paz señaló: "El hidrosulfuro de sodio, comúnmente llamado NaSH, es el reactivo estándar en la separación de cobre y molibdeno. En la flotación minera representa el 20% del consumo total de reactivos del proceso".

Sobre los riesgos asociados a ese producto, agregó: "En determinadas condiciones de pH puede generar ácido sulfhídrico. Es tóxico, volátil y representa un riesgo potencial para los operadores de la planta. Para evitar su formación hace falta toda una infraestructura y controles. La disposición final y la huella ambiental también es significativa".

Cómo funciona NovoDM, el desarrollo creado por Novomines

La propuesta desarrollada por la empresa consiste en un biopolímero obtenido a partir de un subproducto de la industria forestal que, mediante un proceso de modificación química, adquiere propiedades para intervenir en la separación de minerales durante la flotación selectiva.

Sobre el origen de la tecnología, Juan Marcelo Paz explicó: "NovoDM es el nombre comercial de un subproducto que se origina en la industria del papel de la celulosa. Nosotros lo que hemos hecho es modificarla químicamente para incorporarle grupos funcionales en la estructura".

Biorreactor (1) NovoDM ya superó la etapa de laboratorio y se encuentra en una fase piloto. El siguiente paso será probar su desempeño a escala industrial junto a una empresa minera.

Luego detalló cómo actúa el producto durante el proceso minero: "Le otorgamos la capacidad de absorberse selectivamente en la superficie de la molibdenita y deprimirla en el proceso de la flotación selectiva. Esto no afecta significativamente a los sulfuros de cobre presentes. De esa manera cumple la misma función que el NaSH, pero se origina en un residuo de la industria forestal".

De acuerdo con la información técnica del proyecto, el desarrollo también permitió establecer correlaciones entre el grado de sulfonación, el peso molecular y la capacidad de depresión mineral, además de optimizar las condiciones de reacción para mejorar la selectividad durante la flotación.

Las pruebas de NovoDM mostraron resultados superiores al reactivo convencional

Los ensayos realizados hasta el momento reflejan un desempeño superior al del reactivo utilizado actualmente por la industria, lo que abre la posibilidad de contar con una alternativa más eficiente y con menor impacto ambiental.

Sobre los resultados obtenidos, Juan Marcelo Paz afirmó: "En las pruebas que realizamos logró deprimir más del 90% de la molibdenita, mientras que la calcopirita, que es donde está el cobre, prácticamente no se afectó".

El especialista también explicó qué significa ese rendimiento para el proceso de producción: "Si uno consigue superar el 90% de eficiencia en esa separación, significa que la totalidad de la molibdenita ha quedado retenida y se ha separado correctamente, sin arrastrar o perder cobre en el proceso. Esto se traduce en concentrados más puros, de cobre y de molibdeno".

Ciclo

El respaldo de investigadores fue clave para validar la tecnología

El desarrollo de NovoDM contó con el acompañamiento de especialistas de distintas instituciones académicas. Participaron la doctora Verónica Nicolau, del Grupo de Polímeros (GPol) de la UTN San Francisco, y la magíster María Eugenia Caroprese, del Instituto de Investigaciones Mineras (IIM) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quienes aportaron conocimientos científicos para fortalecer el proyecto.

Sobre ese trabajo conjunto, Juan Marcelo Paz destacó: "El aporte de las universidades fue clave, sin duda. Yo tenía una visión clara de hacia dónde quería llevar el proyecto porque entendía los problemas que la industria minera enfrentaba, pero necesitaba el rigor científico y la experiencia técnica para convertir esa visión en una tecnología validada".

Asimismo, remarcó el valor de la articulación entre el sector científico y el productivo: "La articulación con los investigadores de carrera que entendieron lo que yo estaba buscando fue fundamental. Ellos aportaron un conocimiento profundo en la metodología científica, mientras yo lo hacía desde la necesidad concreta que vive el sector minero".

El próximo desafío de Novomines será probar la tecnología a escala industrial

Tras superar la etapa de laboratorio, el objetivo de la startup es avanzar hacia pruebas en una operación minera que permitan validar el comportamiento del producto en condiciones reales y acercarlo a su futura comercialización.

Sobre el estado actual del desarrollo, Juan Marcelo Paz explicó: "Hoy NovoDM se encuentra en una etapa piloto, lo que representa un TRL 4 a 5. Ya validamos el producto en laboratorio y demostramos su funcionalidad en condiciones controladas, pero hace falta acercarlo más a la escala industrial".

El fundador también señaló cuál es el principal desafío para concretar ese paso: "Lo que hace falta hoy es una empresa minera que se anime a ser nuestro adoptante. Necesitamos avanzar hacia un contrato que beneficie a ambas partes. Es el único camino para validar NovoDM en un entorno real y, una vez logrado eso, estará en condiciones de comercializarse a gran escala en proyectos mineros de Argentina y de toda la región".