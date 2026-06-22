22 de junio de 2026 - 15:28

Abren las postulaciones al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026, impulsado por el CEM

El Consejo Empresario Mendocino lanzó la 23ª edición del galardón que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años en siete categorías.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) abrió la convocatoria para el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) abrió la convocatoria para el Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

junin lanza una nueva edicion de su certamen literario eduardo gregorio, con cuantiosos premios

Junín lanza una nueva edición de su certamen literario Eduardo Gregorio, con cuantiosos premios
premio lumen: la argentina paula klein gana el prestigioso galardon

Premio Lumen: la argentina Paula Klein gana el prestigioso galardón

La iniciativa llega a su 23ª edición y se ha consolidado como uno de los principales reconocimientos al talento joven de la provincia. A lo largo de sus 22 ediciones anteriores, el certamen recibió más de 1.700 postulaciones, distinguió a 478 ternados y premió a 181 mendocinos.

Siete categorías para premiar la excelencia

El premio contempla siete categorías: Académica; Científica y/o Tecnológica; Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad; Cultura; Deporte; Empresa y Sector Público.

El presidente del CEM, Martín Clément, destacó que la iniciativa busca potenciar el talento local y visibilizar a las nuevas generaciones. “El Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 busca reconocer a quienes, con liderazgo, innovación y compromiso social, deciden apostar por Mendoza, transformando su entorno y construyendo el futuro que nos merecemos”, afirmó.

image

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años nacidos en Mendoza o con más de seis años de residencia en la provincia. Los candidatos pueden postularse por iniciativa propia o ser propuestos por terceros.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de agosto de 2026 y se realizan de manera digital a través del sitio web oficial del certamen: https://jmd.cem.org.ar/participa. Los ganadores de cada categoría recibirán un diploma de honor y un reconocimiento económico de US$ 800.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las exportaciones argentinas de energía alcanzaron un nuevo récord en mayo

Energía: las exportaciones crecieron 167% y alcanzaron un récord histórico en mayo

Por Redacción Economía
La fecha límite para el pago del aguinaldo es el 30 de junio y corresponde a empleadores de los sectores público y privado.

Aguinaldo de junio: cómo se paga si estás de licencia por maternidad o enfermedad

Por Redacción Economía
El beneficio se activa los lunes con pagos realizados mediante QR o NFC a través de MODO.

Promo en ChangoMas: cómo conseguir un reintegro de $25.000 pagando con MODO

Por Melisa Sbrocco
El buen desempeño de la Selección Argentina favorece el ánimo y el consumo

Economía Mundial: la Selección argentina levanta el ánimo e incentiva el consumo

Por Diana Chiani