Abren las postulaciones al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026, impulsado por el CEM

El Consejo Empresario Mendocino lanzó la 23ª edición del galardón que reconoce a jóvenes de entre 18 y 40 años en siete categorías.

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) abrió la convocatoria para participar del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026, una distinción que desde hace más de dos décadas busca reconocer a jóvenes que se destacan por su liderazgo, innovación y compromiso con la comunidad.

La iniciativa llega a su 23ª edición y se ha consolidado como uno de los principales reconocimientos al talento joven de la provincia. A lo largo de sus 22 ediciones anteriores, el certamen recibió más de 1.700 postulaciones, distinguió a 478 ternados y premió a 181 mendocinos.

Siete categorías para premiar la excelencia El premio contempla siete categorías: Académica; Científica y/o Tecnológica; Compromiso con la Comunidad y la Sustentabilidad; Cultura; Deporte; Empresa y Sector Público.

El presidente del CEM, Martín Clément, destacó que la iniciativa busca potenciar el talento local y visibilizar a las nuevas generaciones. “El Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2026 busca reconocer a quienes, con liderazgo, innovación y compromiso social, deciden apostar por Mendoza, transformando su entorno y construyendo el futuro que nos merecemos”, afirmó.

image Quiénes pueden participar La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años nacidos en Mendoza o con más de seis años de residencia en la provincia. Los candidatos pueden postularse por iniciativa propia o ser propuestos por terceros.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de agosto de 2026 y se realizan de manera digital a través del sitio web oficial del certamen: https://jmd.cem.org.ar/participa . Los ganadores de cada categoría recibirán un diploma de honor y un reconocimiento económico de US$ 800.