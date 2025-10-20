CEM: Quiénes fueron los que se quedaron con el premio Jóvenes Mendocinos Destacados

El Consejo Empresario Mendocino (CEM) llevó a cabo con gran éxito la 22ª edición del Premio Jóvenes Mendocinos Destacados 2025 . Cada año, la cita pone en valor el talento, el liderazgo y los principios que impulsan el futuro de la provincia. Bajo el lema “Protagonistas hoy, Líderes mañana”, el objetivo del reconocimiento es honrar a los jóvenes que se han convertido en referentes de los valores esenciales de la comunidad.

En este marco, el CEM busca poner en valor a quienes inspiran a las nuevas generaciones debido a su papel como motor y articulador del desarrollo local. Así, el Consejo Empresario reafirma su compromiso con la promoción del desarrollo y la generación de oportunidades. El premio, en esta línea, visibiliza la excelencia y el compromiso social de quienes trabajan por el crecimiento de Mendoza.

En esta edición, 12 jóvenes fueron nominados y recibieron diplomas por su trayectoria, además de 3 menciones especiales y 5 reconocimientos bajo la categoría “Talento Global” en la que se distinguen proyectos con impacto más allá de las fronteras provinciales. El galardón reconoce logros individuales y promueve a los jóvenes que asuman un rol activo y responsable en la construcción del bienestar colectivo.

Los elegidos recibieron como galardón un diploma y un reconocimiento monetario de U$S800. A lo largo de 22 años, el CEM ha distinguido a 172 jóvenes ganadores y otorgado más de 445 menciones por sus logros , dedicación, innovación y capacidad de liderazgo en las distintas categorías. Esta trayectoria consolida al galardón como un verdadero “semillero” de líderes comprometidos con el progreso de Mendoza.

La edición 2025 superó las expectativas con más de 140 postulaciones recibidas. Para el CEM , “reconocer el mérito joven no es solo un acto de distinción sino una inversión estratégica en el futuro de Mendoza”. Agregaron que el impuso de estos nuevos referentes a asumir su responsabilidad individual y colectiva con la comunidad. A continuación, se presentan a los ganadores en las distintas categorías.

unnamed (43)

En la categoría 1, Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Académicos, Científicos y/o Tecnológicos, María Sophia Di Cataldo se quedó con el galardón. Ella es veterinaria, egresada de la Universidad Juan Agustín Maza y doctora en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello de Chile. Cuenta con una formación complementaria en Biología de la Conservación del CONICET y un Diplomado en Docencia Universitaria en Contexto de Diversidad, también de la Universidad Andrés Bello.

Actualmente, se desempeña como investigadora del IMBECU y brinda asesorías gratuitas a pobladores rurales sobre la tenencia responsable de mascotas. Durante sus estudios doctorales en el área de la epidemiología de fauna silvestre, obtuvo la publicación de 16 artículos científicos en revistas de prestigio internacional y la presentación de sus resultados en laboratorios y congresos de Estados Unidos, Italia, Panamá y Colombia. Cuenta con 26 publicaciones científicas en revistas indexadas, más de 50 presentaciones en congresos. Es revisora de más de 20 revistas científicas internacionales y editora asociada del Journal of Wildlife Disease. Fue elegida secretaria de la Sección Latinoamericana de la Wildlife Disease Association.

En la categoría 2, Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros en Compromiso con la Comunidad y con la Sustentabilidad, Candela Denise Copa se levantó con el premio del CEM. Estudiante universitaria de Ciencias Económicas, community manager y programadora. En mayo de 2021, a causa del COVID-19, le amputaron ambas piernas y, pese a esa adversidad, se creó una plataforma de inspiración y transformación.

Desde entonces, impulsa charlas, talleres y contenidos inclusivos en redes sociales sobre resiliencia, autoestima, discapacidad y sentido de propósito, inspirando a otros a valorarse y a descubrir un camino de vida con impacto positivo en la comunidad. Recientemente, presentó en la Legislatura de Mendoza su libro autobiográfico Esculpirse, donde relata su proceso de reconstrucción personal, la importancia del entorno en la recuperación y su mirada sobre la vida con discapacidad.

En la categoría 3, Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Empresariales, Tomás Eugenio Armendariz fue quien se destacó. Tomás es contador egresado de la UNCuyo, cofundador y CEO de AVaTAR MedTech, una startup científico-tecnológica dedicada al desarrollo de dispositivos médicos de vanguardia para cirugías cardíacas pediátricas. Su liderazgo ha sido clave para transformar una iniciativa académica en una compañía que opera en Estados Unidos y Argentina, cuenta con un equipo de ocho personas y tres advisors, ha presentado patentes, publicado investigaciones científicas y salvado la vida de 18 niños.

Su enfoque innovador ha permitido estandarizar y simplificar procedimientos altamente complejos en cirugía valvular pediátrica. La startup ha recibido premios internacionales como el Primer puesto en la Competencia TCT Plus Middle East Shark Tank 2025; premio Platino en el pitch del Consorcio de Dispositivos Pediátricos de la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de Stanford, primera posición entre más de 80 startups de Estados Unidos y ser reconocido como uno de los 35 Innovators Under 35 LATAM 2024 por la revista MIT Technology Review, máximo galardón para jóvenes innovadores en ciencia y tecnología en América Latina.

La categoría 4, Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Culturales, Gabriela Mariana Fernández, una artista mendocina integral, se llevó el reconocimiento. Ella es cantora, compositora, intérprete, docente, facilitadora vocal y activista de la palabra. Con una trayectoria de más de 20 años, ha llevado su música y el folclore cuyano a los escenarios más emblemáticos de Mendoza del país y del mundo.

unnamed (42)

Su aporte artístico ha sido reconocido con el Premio Escenario y la Distinción de la Cámara de Diputados de Mendoza por su participación en el proyecto San Martín, Tierra Elegida en el marco del Bicentenario. Creó el encuentro A que florezca mi pueblo, un espacio de formación y reflexión para jóvenes estudiantes en Mendoza, un puente entre las raíces folclóricas para las nuevas generaciones. Adicionalmente, como docente de canto con enfoque terapéutico, facilita círculos de mujeres, promoviendo el arte como herramienta de transformación personal y colectiva.

En la categoría 5, Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Deportivos, Martina Tiziana Contreras Giorgio fue la destacada. Martina es nadadora de aguas abiertas con una destacada trayectoria nacional e internacional. Integra la Selección Argentina de Natación, representando al país en torneos de máxima exigencia. Se encuentra cursando la carrera de Ingeniería Química en la UTN Facultad Regional Mendoza.

Entre sus logros más relevantes, como nadadora, se destacan haber sido subcampeona panamericana, múltiple medallista sudamericana, múltiple campeona argentina y haber alcanzado el top 20 mundial en su especialidad. Formada en el Club Mendoza de Regatas, entrena cada día con convicción, disciplina, perseverancia, trabajo en equipo y con el objetivo de seguir creciendo como atleta de alto rendimiento, llevando la bandera argentina a lo más alto en competencias internacionales.

En la categoría 6, Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros en el Sector Público, se premió a la Jimena Latorre, la actual ministra de Energía y Ambiente de Mendoza. Abogada por la Universidad de Mendoza, con una Diplomatura en Código Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo y Maestrando en Gobierno y Administración Pública Latinoamérica de la Universidad de Pampeau Fabra de Barcelona y en Economía Ambiental de la Universidad Francisco Marroquí de Madrid.

Su liderazgo se ha consolidado mediante la puesta en valor del potencial hidrocarburífero de Mendoza con una mirada sostenible, la promoción de una minería transparente y responsable, impulsando la creación de la Policía Ambiental Minera. Ha promovido activamente el modelo de minería sustentable en Arminera 2025 y Forbes Mining Summit 2025. Bajo su liderazgo, se han impulsado proyectos clave como Proyecto San Jorge Cobre Mendocino y el relanzamiento de Potasio Río Colorado. Su participación en foros internacionales como el Vaca Muerta Shale Day Houston 2024, la Expo AOG Patagonia 2024 y la Cumbre Mundial de Energía en París 2025 posiciona a Mendoza en la escena global.