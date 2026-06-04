La FEM pidió a los senadores mendocinos que no se modifique la Ley de Zonas Frías

La Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó su rechazo al proyecto de modificación de la Ley 27.637 de Zonas Frías y solicitó a los senadores nacionales por Mendoza que no acompañen la iniciativa cuando llegue al recinto de la Cámara Alta.

Según la entidad, la propuesta legislativa pondría en riesgo un beneficio que actualmente alcanza a usuarios residenciales, entidades de bien público y beneficiarios del Monotributo Social en la provincia.

Desde la FEM recordaron que la incorporación de Mendoza al régimen se sustentó en estudios técnicos elaborados por el Enargas y en la clasificación bioambiental establecida por la norma IRAM 11603. Estos parámetros reconocen que amplias zonas de la provincia registran temperaturas invernales que obligan a un mayor consumo de gas para calefacción , lo que se traduce en costos energéticos más elevados que en otras regiones del país.

Impacto en hogares y actividades económicas

La entidad advirtió que una eventual eliminación o reducción de los beneficios tendría consecuencias que exceden el ámbito doméstico. En ese sentido, señaló que el incremento de los costos energéticos afectaría de manera directa a miles de familias mendocinas y también a trabajadores y pymes prestadoras de servicios vinculados a sectores clave de la economía provincial, como la industria, el comercio, el turismo y las actividades agropecuarias.

Es que los usuarios que hoy reciben una bonificación del 30% en sus facturas de gas pasarían a pagar alrededor de un 43% más por el servicio. En el caso de los hogares vulnerables que acceden a descuentos del 50%, el monto de la factura podría llegar a duplicarse.

Si bien algunos usuarios podrían seguir recibiendo asistencia a través del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, la pérdida del beneficio de Zona Fría implicaría un incremento significativo de los costos energéticos para una gran parte de los hogares mendocinos, especialmente en los meses de mayor consumo invernal.

El pedido al Senado

Frente al inminente tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, la FEM instó a los legisladores mendocinos a rechazar cualquier modificación que implique un retroceso en los alcances del Régimen de Zonas Frías.

La discusión en torno al Régimen de Zonas Frías sumó en las últimas horas una señal de apertura por parte del oficialismo nacional. La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que el Gobierno está dispuesto a analizar cambios al proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y reconoció que se escucharon los planteos realizados por legisladores mendocinos.

Según trascendió, una de las alternativas en estudio es revisar los alcances de la iniciativa para evitar que provincias como Mendoza queden prácticamente excluidas del beneficio. En ese contexto, la FEM consideró que el debate en el Senado representa una oportunidad para corregir aspectos de la propuesta y garantizar que se mantengan criterios vinculados a las condiciones climáticas y a la realidad socioeconómica de los hogares mendocinos.