4 de junio de 2026 - 15:52

La FEM pidió a los senadores mendocinos que no se modifique la Ley de Zonas Frías

La entidad empresaria advirtió que una modificación del régimen podría afectar a miles de hogares, trabajadores y pymes de Mendoza.

LA FEM pidió a los senadores mendocinos que defiendan el régimen de Zonas Frías

LA FEM pidió a los senadores mendocinos que defiendan el régimen de Zonas Frías

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Más de 2 de cada 3 mendocinos considera que emprender es muy riesgoso según un relevamiento de la consultora Demokratía y la Federación Económica de Mendoza

Más del 70% de los mendocinos considera que es muy riesgoso emprender
Las liquidaciones por cierre se ven cada vez más (foto ilustrativa).

Pymes: por cierres y caída de actividad, piden suspender ejecuciones y medidas de alivio tributario

Según la entidad, la propuesta legislativa pondría en riesgo un beneficio que actualmente alcanza a usuarios residenciales, entidades de bien público y beneficiarios del Monotributo Social en la provincia.

Un régimen basado en criterios climáticos y sociales

Desde la FEM recordaron que la incorporación de Mendoza al régimen se sustentó en estudios técnicos elaborados por el Enargas y en la clasificación bioambiental establecida por la norma IRAM 11603. Estos parámetros reconocen que amplias zonas de la provincia registran temperaturas invernales que obligan a un mayor consumo de gas para calefacción, lo que se traduce en costos energéticos más elevados que en otras regiones del país.

Además, el esquema vigente contempla criterios de vulnerabilidad social que permiten otorgar descuentos mayores a los sectores de menores ingresos.

Limpieza de la estufa
Cu&aacute;nto aumentar&aacute; la boleta de gas para los mendocinos sin el descuento de Zona Fr&iacute;a

Cuánto aumentará la boleta de gas para los mendocinos sin el descuento de Zona Fría

Impacto en hogares y actividades económicas

La entidad advirtió que una eventual eliminación o reducción de los beneficios tendría consecuencias que exceden el ámbito doméstico. En ese sentido, señaló que el incremento de los costos energéticos afectaría de manera directa a miles de familias mendocinas y también a trabajadores y pymes prestadoras de servicios vinculados a sectores clave de la economía provincial, como la industria, el comercio, el turismo y las actividades agropecuarias.

Es que los usuarios que hoy reciben una bonificación del 30% en sus facturas de gas pasarían a pagar alrededor de un 43% más por el servicio. En el caso de los hogares vulnerables que acceden a descuentos del 50%, el monto de la factura podría llegar a duplicarse.

Si bien algunos usuarios podrían seguir recibiendo asistencia a través del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, la pérdida del beneficio de Zona Fría implicaría un incremento significativo de los costos energéticos para una gran parte de los hogares mendocinos, especialmente en los meses de mayor consumo invernal.

El pedido al Senado

Frente al inminente tratamiento del proyecto en la Cámara Alta, la FEM instó a los legisladores mendocinos a rechazar cualquier modificación que implique un retroceso en los alcances del Régimen de Zonas Frías.

La discusión en torno al Régimen de Zonas Frías sumó en las últimas horas una señal de apertura por parte del oficialismo nacional. La senadora nacional Patricia Bullrich afirmó que el Gobierno está dispuesto a analizar cambios al proyecto que obtuvo media sanción en Diputados y reconoció que se escucharon los planteos realizados por legisladores mendocinos.

Según trascendió, una de las alternativas en estudio es revisar los alcances de la iniciativa para evitar que provincias como Mendoza queden prácticamente excluidas del beneficio. En ese contexto, la FEM consideró que el debate en el Senado representa una oportunidad para corregir aspectos de la propuesta y garantizar que se mantengan criterios vinculados a las condiciones climáticas y a la realidad socioeconómica de los hogares mendocinos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las exportaciones de vino crecieron un 15% entre enero y mayo

Impulsadas por el vino a granel y el mosto, las exportaciones vitivinícolas crecieron 15% en 2026

Por Redacción Economía
El ministro de Economía, Luis Caputo

Caputo aclaró la meta de reservas con el FMI y reveló que la compra de dólares superó las expectativas

Por Redacción Economía
El proyecto se fragmenta de manera intencional en tres bloques edilicios.

El desafío de la densificación equilibrada: el proyecto que revoluciona la manzana residencial en la Quinta Sección

Por Matías Carretero
Ley de alquileres: vuelve a cambiar y ahora no se podrá pagar en efectivo. 

Cambia la ley de alquileres: nadie podrá pagar en efectivo a partir de esta fecha

Por Cristian Reta