28 de mayo de 2026 - 12:51

Madura el rechazo a la modificación de Zona Fría en el Senado: qué posición tienen los legisladores mendocinos

El proyecto de ley de Javier Milei podría ser rechazado en el Senado. Los tres senadores por Mendoza no ven con buenos ojos la media sanción.

Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR).&nbsp;

Los senadores nacionales por Mendoza, Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR). 

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Prensa Senado
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

A diferencia del amplio respaldo que obtuvo el proyecto de modificación del régimen de Zona Fría en Diputados, la discusión tiende a empantanarse para el gobierno de Javier Milei en el Senado. Como muestra del complejo escenario para el oficialismo aparecen los tres senadores mendocinos.

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Por Redacción Política

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti tiene confirmado su rechazo, al igual que la bancada de Unión por la Patria. Pero, en el caso de los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, Los Andes pudo saber que no acompañarán la media sanción “así como está”.

En Diputados, La Libertad Avanza sumó los votos de los aliados de la UCR, como Lisandro Nieri y Pamela Verasay, pero en este caso aparecen trabas en los dos senadores que responden a Alfredo Cornejo.

Suárez, por su pasado reciente como gobernador es reticente a modificar una ley que benefició a gran parte de la población durante su mandato. Juri suele votar en línea con él, aunque desde su entorno aseguran que el debate todavía no comenzó formalmente.

Incluso existe la posibilidad de que el tratamiento se retrase, advierten en los pasillos del Congreso. Lo cierto es que, si no hay modificaciones, la media sanción llegada desde Diputados será rechazada por ambos.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei busca modificar el régimen de Zona Fría, el esquema de subsidios al gas, y focalizar los beneficios únicamente en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas, dejando fuera a gran parte de la provincia y manteniendo el beneficio solamente para Malargüe.

De avanzar la iniciativa, los hogares mendocinos que actualmente reciben una bonificación del 30% comenzarían a pagar un 43% más en sus facturas, mientras que los sectores vulnerables que hoy cuentan con un descuento del 50% pasarían a pagar el doble.

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