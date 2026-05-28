Madura el rechazo a la modificación de Zona Fría en el Senado: qué posición tienen los legisladores mendocinos

El proyecto de ley de Javier Milei podría ser rechazado en el Senado. Los tres senadores por Mendoza no ven con buenos ojos la media sanción.

A diferencia del amplio respaldo que obtuvo el proyecto de modificación del régimen de Zona Fría en Diputados, la discusión tiende a empantanarse para el gobierno de Javier Milei en el Senado. Como muestra del complejo escenario para el oficialismo aparecen los tres senadores mendocinos.

La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti tiene confirmado su rechazo, al igual que la bancada de Unión por la Patria. Pero, en el caso de los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, Los Andes pudo saber que no acompañarán la media sanción “así como está”.

En Diputados, La Libertad Avanza sumó los votos de los aliados de la UCR, como Lisandro Nieri y Pamela Verasay, pero en este caso aparecen trabas en los dos senadores que responden a Alfredo Cornejo.

Suárez, por su pasado reciente como gobernador es reticente a modificar una ley que benefició a gran parte de la población durante su mandato. Juri suele votar en línea con él, aunque desde su entorno aseguran que el debate todavía no comenzó formalmente.

Incluso existe la posibilidad de que el tratamiento se retrase, advierten en los pasillos del Congreso. Lo cierto es que, si no hay modificaciones, la media sanción llegada desde Diputados será rechazada por ambos.