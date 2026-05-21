"Subsidios indiscriminados": por qué la diputada Lourdes Arrieta avaló el recorte de la zona fría

La diputada nacional de Mendoza Lourdes Arrieta realizó una larga explicación en redes sociales de su voto a favor de la reducción de la zona fría para el gas natural en Mendoza.

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Se presumía que la exlibertaria podía oponerse a la modificación del régimen aprobado en 2021, que amplió la zona fría hasta cubrir casi todo el territorio provincial. Pero no fue así: se unió a los oficialistas y los aliados de Javier Milei . La votación, así, terminó 8 a 2, con solo el PJ oponiéndose al cambio impulsado por la Casa Rosada.

"Acompañé la reformulación del régimen de Zona Fría entendiendo la enorme responsabilidad que implica tomar decisiones sobre un tema tan sensible para miles de familias mendocinas. Y quiero ser muy clara: mi voto no significó desconocer las preocupaciones reales que existen en nuestra provincia respecto al costo de calefaccionarse durante el invierno", arrancó Arrieta en su amplio descargo.

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Y agregó: " Mendoza tiene condiciones climáticas objetivas que muchas veces no son comprendidas desde una mirada centralista: amplitud térmica extrema, heladas recurrentes, cercanía cordillerana y un consumo energético que no responde al confort, sino a una necesidad básica de habitabilidad. El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) reemplaza la lógica anterior de subsidios territoriales amplios por un sistema más focalizado socialmente . Esto implica mantener cobertura para millones de hogares vulnerables, jubilados, trabajadores de ingresos bajos y sectores de clase media trabajadora que realmente necesitan acompañamiento para afrontar el costo energético".

A juicio de Arrieta, "el criterio de cobertura alcanza hogares de hasta 3 Canastas Básicas Totales, incorporando a gran parte de la clase media vulnerable que antes podía quedar desprotegida. También se incorporan mejoras importantes en el esquema de subsidios para garrafas, ampliando cobertura, aumentando reintegros y simplificando mecanismos de acceso para quienes no cuentan con gas de red".

"¿Significa esto que el sistema es perfecto? No. Creo que Mendoza todavía necesita que el criterio climático tenga mayor peso dentro de la política energética nacional, y voy a seguir defendiendo ese punto siempre. Considero fundamental monitorear la implementación para evitar exclusiones injustas o situaciones de pobreza energética", amplió Arrieta, quien hoy integra el bloque de Provincias Unidas.

"Creo que la política debe actuar con responsabilidad y honestidad intelectual. Argentina necesita avanzar hacia un sistema energético más ordenado, transparente y sostenible. No podemos sostener indefinidamente esquemas mal segmentados donde también terminaban subsidiados sectores que no necesitaban asistencia estatal", agregó.

Hacia el final, sintetizó la legisladora: "Mi decisión fue acompañar una transición hacia un sistema más focalizado, intentando equilibrar tres responsabilidades: defender a Mendoza, proteger a los sectores vulnerables y contribuir al ordenamiento económico que el país necesita. No creo ni en subsidios indiscriminados ni en ajustes insensibles. Creo en equilibrio fiscal con humanidad, mirada federal y sentido común. Mi voto fue emitido con responsabilidad fiscal y responsabilidad social".