20 de mayo de 2026 - 23:37

Estados Unidos apuntó contra un exfuncionario argentino por presuntos vínculos con la pesca ilegal china

La medida de Estados Unidos alcanzó a Pablo Ferrara Raisberg, quien integró el área pesquera durante la gestión de Diana Mondino. EE.UU. le revocó la visa.

Estados Unidos le revocó la visa a un exfuncionario argentino vinculado a la pesca ilegal china en el país.

Estados Unidos le revocó la visa a un exfuncionario argentino vinculado a la pesca ilegal china en el país.

Foto:

NA (redes)
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa de un exfuncionario argentino que había ocupado un cargo vinculado al área pesquera durante la gestión de Diana Mondino en la Cancillería. La medida surge en medio de sospechas sobre presuntas conexiones con actividades relacionadas a la pesca ilegal china.

Leé además

Javier Milei ingresando a Casa Rosada.

Milei vuelve a reunir al todo su Gabinete tras los cruces internos en el Gobierno: quiénes serán parte

Por Redacción Política
Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales

Estados Unidos acusó de homicidio al expresidente cubano Raúl Castro por "derribar dos aviones en 1996"

Por Redacción Mundo

Se trata de Pablo Ferrara Raisberg, quien se desempeñó como representante ante el Consejo Federal Pesquero y dejó el cargo en marzo de 2024. Según trascendió, autoridades estadounidenses detectaron posibles vínculos entre el exfuncionario y sectores ligados a embarcaciones chinas acusadas de operar de manera irregular en aguas internacionales y en zonas estratégicas de la región.

Malestar diplomático y preocupación por el negocio pesquero

La decisión de Washington generó incomodidad en distintos sectores diplomáticos y volvió a poner bajo la lupa las relaciones entre actores privados y el negocio pesquero internacional.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, la administración encabezada por Donald Trump justificó la medida como parte de una estrategia para “proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales”.

El episodio también reactivó cuestionamientos políticos sobre la designación de Ferrara Raisberg en el área vinculada a pesca y recursos marítimos durante la gestión de Mondino al frente de la Cancillería argentina.

La pesca ilegal china, bajo observación internacional

El caso tomó relevancia luego de que se conociera que la revocación migratoria estaría vinculada a temas de seguridad e intereses estratégicos relacionados con la actividad pesquera china en la región.

En distintos países existe preocupación por el crecimiento de flotas pesqueras extranjeras acusadas de realizar operaciones ilegales o de depredación de recursos marítimos, especialmente en áreas cercanas al Atlántico Sur. La medida adoptada por Estados Unidos se enmarca en una política más amplia de control sobre actividades consideradas sensibles para la seguridad económica y ambiental.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El contraalmirante Carlos Sardiello (de la Cuarta Flota de los Estados Unidos) y el Almirante Juan Carlos Romay (Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina) 

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo para vigilancia en el Mar Argentino: "Más fuertes juntos"

Vladímir Putin junto a Xi Jinping en Pekín

Alianza "inquebrantable": Xi Jinping y Putin se reunieron en Pekín y marcaron postura por Medio Oriente

Visa Waiver: será una realidad para los argentinos desde 2027, según la ministra de Seguridad 

Fin de la visa para Estados Unidos: la ministra de Seguridad puso fecha al beneficio para los argentinos

El gobierno de Estados Unidos se expresó ante lo que ocurre en Bolivia.

Estados Unidos denunció un "golpe de Estado en marcha" contra el presidente de Bolivia