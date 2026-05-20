20 de mayo de 2026 - 17:17

Estados Unidos acusó de homicidio al expresidente cubano Raúl Castro por "derribar dos aviones en 1996"

El Departamento de Justicia denunció que el exmandatario cubano sería culpable por la muerte de cuatro estadounidenses mientras se desempeñaba como ministro de Defensa.

Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales

Fotografía de archivo que muestra al expresidente de Cuba Raúl Castro sosteniendo una bandera de Cuba durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en La Habana (Cuba). Estados Unidos imputó este miércoles a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de una aeronave por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales

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EFE/ Ernesto Mastrascusa/ ARCHIVO
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y otras cinco personas fueron acusadas formalmente por la justicia de Estados Unidos, en relación con el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, en 1996, que resultó en la muerte de cuatro personas.

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Según señaló la Agencia Noticias Argentinas, Castro fue acusado por el Departamento de Justicia en Miami de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. Además, enfrenta cuatro cargos por homicidio y dos cargos de destrucción de aeronaves, según documentos judiciales publicados este miércoles.

Entre los demás acusados se encuentran los aviadores presuntamente involucrados: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quienes fueron acusados de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, según CNN.

Todd Blanche- Cuba
El Fiscal General interino Todd Blanche anuncia la apertura de una acusación formal sustitutiva contra el expresidente cubano Raúl Castro durante una ceremonia en honor a las víctimas de los asesinatos de Hermanos al Rescate, celebrada en la Torre de la Libertad en Miami, Florida, EE. UU., el 20 de mayo de 2026.

El Fiscal General interino Todd Blanche anuncia la apertura de una acusación formal sustitutiva contra el expresidente cubano Raúl Castro durante una ceremonia en honor a las víctimas de los asesinatos de Hermanos al Rescate, celebrada en la Torre de la Libertad en Miami, Florida, EE. UU., el 20 de mayo de 2026.

“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche en una conferencia de prensa en Miami. “Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”.

Raúl Castro fue presidente de Cuba de 2008 a 2018 y máximo dirigente del Partido Comunista del país de 2011 a 2021. En el momento del incidente, se desempeñaba como ministro de Defensa.

Además de Blanche, participaron de la acusación penal el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones; el subdirector del FBI, Christopher G. Raia; la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

El ataque contra los aviones de Hermanos al Rescate

Los cargos contra Castro se centran en un hecho ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando aviones de combate cubano MiG-29 derribaron dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados que rescataba a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas. Cuatro personas a bordo de las avionetas murieron: los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, y el residente permanente Pablo Morales.

La Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas determinó que los aviones volaban fuera del espacio aéreo cubano cuando fueron derribados, lo cual Cuba niega. La organización también afirmó que las autoridades cubanas no hicieron ningún intento por interceptar los aviones por otros medios, como contactarlos por radio o guiarlos fuera de la zona.

Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos alegó que Cuba había violado el derecho internacional, y el entonces presidente Bill Clinton lo condenó “en los términos más enérgicos posibles”. El Congreso estadounidense reaccionó endureciendo las sanciones estadounidenses contra Cuba.

La respuesta de Cuba

El gobierno cubano negó haber cometido irregularidad alguna, insistiendo en que los aviones habían entrado en el espacio aéreo cubano. Cuba acusó a los miembros de Hermanos al Rescate de violar repetidamente el espacio aéreo cubano para lanzar panfletos y afirmó que el grupo había planeado sabotear la infraestructura cubana.

El martes por la noche, la máxima diplomática cubana, Lianys Torres Rivera, publicó en las redes sociales un enlace a los documentos desclasificados de la FAA de 1996 en los que funcionarios estadounidenses preveían un “escenario catastrófico en el que, algún día, los cubanos derribarían uno de estos aviones y la FAA más vale que tenga todo preparado”.

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En una entrevista de 1996 con el presentador de la CBS Evening News, Dan Rather, el entonces presidente cubano Fidel Castro reconoció haber emitido “órdenes generales” para impedir que los aviones invadieran el territorio nacional.

En los últimos meses, figuras políticas de Florida han instado al Departamento de Justicia a que considere la posibilidad de acusar a Raúl Castro de ser el responsable del derribo de los aviones.

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