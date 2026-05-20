20 de mayo de 2026 - 08:54

Fin de la visa para Estados Unidos: la ministra de Seguridad puso fecha al beneficio para los argentinos

El programa de Visa Waiver, que por ahora tiene sólo Chile en Sudamérica, permitiría a los argentinos viajar a EE.UU. sin necesidad de tramitar y pagar 185 dólares.

Visa Waiver: será una realidad para los argentinos desde 2027, según la ministra de Seguridad&nbsp;

Visa Waiver: será una realidad para los argentinos desde 2027, según la ministra de Seguridad 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno nacional avanza firme con el proceso para que Argentina ingrese al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, conocido como Visa Waiver, que permitiría a los argentinos viajar al país norteamericano sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

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Durante una entrevista televisiva en LN+, Alejandra Monteoliva explicó este martes por la noche que el proceso involucra a distintas áreas del Estado y requiere cumplir múltiples requisitos técnicos y de seguridad.

“Estamos trabajando desde distintos ministerios, no es sólo una cuestión de seguridad nacional. Hay que cumplir una serie de pasos”, recordó la funcionaria.

Además, detalló que las expectativas oficiales apuntan a que el sistema pueda comenzar a funcionar desde principios de 2027.

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“Este martes nos visitó la subsecretaria de Asuntos Consulares de Estados Unidos, que es la que lleva todo lo relacionado a la Visa Waiver”, agregó.

La ministra también destacó el vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad y cooperación internacional, desde la llegada de Javier Milei y Donald Trump al poder.

Según relató, durante las reuniones bilaterales autoridades estadounidenses remarcaron avances argentinos en la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo.

“En Argentina es donde más le está costando al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo”, afirmó Monteoliva al citar comentarios de funcionarios norteamericanos.

En ese marco, sostuvo que Argentina es actualmente “el principal socio estratégico” de Estados Unidos en la región.

Qué es la Visa Waiver que Argentina tendría desde 2027

El programa Visa Waiver incluye actualmente a decenas de países, principalmente europeos y aliados estratégicos de Washington. En Sudamérica, uno de los pocos antecedentes es el de Chile, que mantiene ese beneficio desde 2014 y cuyos ciudadanos ingresan sin visa a EE.UU. por hasta 90 días.

Actualmente, los argentinos necesitan tramitar la visa B1/B2 para ingresar a territorio estadounidense, un procedimiento que suele incluir entrevistas, documentación y largos tiempos de espera, además del pago de 185 dólares mínimo.

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